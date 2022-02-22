Россия всех напугала: цена нефти устремилась к $100 за баррель

Фьючерсы на нефть Brent со снабжением в апреле во вторник, 22 февраля, выросли в цене до $99,17 за баррель. Отметим, это рекордный показатель с 2014 года. Это произошло на фоне того, что глава РФ Владимир Путин признал "независимость" террористических организаций "Л/ДНР". Он также подписал соответствующие указы, которыми разрешил введение ВС РФ на территорию Донбасса.

По состоянию на 10:48 стоимость фьючерсов Brent поднялась на 3,96%. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg.

Всего за год нефть Brent подорожала практически в полтора раза. По состоянию на 3 февраля 2021 года, баррель стоил $58,67.

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Взлет стоимости вызван в первую очередь опасениями перебоев с поставками из-за угрозы российского полномасштабного вторжения в Украину. Это может не только нарушить поставки нефти по всему миру, но и привести к санкциям со стороны США и Европы. Цены на нефть росли в течение последних нескольких месяцев из-за напряженности между Россией (второй по величине производитель в мире) и Украиной.

Кроме этого, на нефтяные цены традиционно влияет баланс спроса и предложения. Мировые экономики наращивают потребление энергоресурсов, а вот их поставки пока остаются ограниченными. Страны-экспортеры нефти из ОПЕК+ пока что не ослабили действующие ограничения на добычу черного золота.

Ранее сообщалось, что в случае полномасштабного вторжения России в Украину на рынках нефти и газа произойдет ценовое потрясение. Как заявил глава мюнхенского Института экономических исследований ifo Клеменс Фюст, возникнет, по меньшей мере, временный ценовой шок.

"Ценовой шок, по меньшей мере временный, возникнет, даже если поставки газа не будут ограничены", – заявил он в пятницу, 18 февраля. Фюст отметил, что эта проблема затронет в одинаковой мере население и промышленность в Германии, пишет DW. Специалист указал о взаимной зависимости России и Европы в энергосфере. Он говорил, что прекращение экспорта энергоносителей маловероятно.

Как сообщал OBOZREVATEL, покупатели российской нефти из Европы и Азии начинают пересматривать планы и откладывают покупки партий из-за опасений, связанных с возможными санкциями, которые может ввести Запад против РФ в случае полномасштабного вторжения в Украину. Сейчас российская марка Urals в ЕС резко подешевела, если сравнивать с другими сортами и продается с максимальной скидкой за последние несколько лет.

Европа – главный рынок сбыта российской нефти. Туда продают около 2,5 млн баррелей в день (48%).