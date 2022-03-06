Россия уже в преддефолтном состоянии: "Роснефть" не смог погасить долг, на очереди "Газпром" и все государство

Кредитное агентство Moodyʼs понизило суверенный кредитный рейтинг России с "мусорного" B3 до преддефолтного Ca с негативным прогнозом. 6 марта свой долг в 2 млрд долларов не смогла погасить "Роснефть", а 7 марта это же произойдет с "Газпромом".

Как сообщает Moodyʼs, решение снизить рейтинг вызвано "серьезными опасениями относительно готовности и способности России погасить свои долговые обязательства" по государственным облигациям в условиях санкций.

"Газпром" должен погасить облигации на $1,3 млрд 7 марта. Российское правительство должно погасить долларовые облигации на сумму $2 млрд в начале следующего месяца. Все они не смогут это сделать, потому что Центробанк РФ запретил переводить валюту.

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Вместо этого с кредиторами хотят расплачиваться рублями, которыми нигде, кроме как в России, воспользоваться нельзя. Россияне пытаются обойти дефицит валюты, предлагая иностранцам свои рубли. Однако в результате их предприятия оказываются в ситуации дефолта.

Отметим, уже введенные санкции привели к тому, что Россия потеряла львиную долю своей экономики. Президент РФ Владимир Путин ракетами разрушает украинские города. а весь мир уничтожает экономику его страны.