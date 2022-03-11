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Россия полномасштабным военным вторжением, уничтожением аэропортов, больниц, школ, жилых кварталов нанесла Украине ущерб на 120 млрд долларов. Речь идет только о прямых потерях.

"У нас два основных подхода: прямые единовременные потери, сколько будет стоить восстановление мостов, дорог, объектов инфраструктуры, больниц, детсадов, школ, разрушенных Россией в Украине, и объем потерь ВВП", – пояснил замминистра экономики Украины Денис Кудин, передает ЭП.

Даже в тех регионах Украины, где нет активных военных действий, 75% бизнеса прекратила работу. Потеряна львиная доля экономической активности.

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В частности, перестало работать большинство металлургических заводов на востоке Украины. Это означает сокращение экспорта металлов, доля которых в структуре экспорта была значительна. Кроме того, Россия фактически устроила морскую блокаду Украине. Из-за этого сократился экспорт.

Ранее президент Владимир Зеленский обратился к власти РФ. "От Бога в бункере не спрячешься, учите слово "репарации!" – сказал он.