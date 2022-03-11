Россия уже нанесла ущерб Украине на 120 млрд долларов – Минэкономики

Александр Литвин
Mакроэкономика
1 минута
4
Россия уничтожает инфраструктуру Украины
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

Россия полномасштабным военным вторжением, уничтожением аэропортов, больниц, школ, жилых кварталов нанесла Украине ущерб на 120 млрд долларов. Речь идет только о прямых потерях.

"У нас два основных подхода: прямые единовременные потери, сколько будет стоить восстановление мостов, дорог, объектов инфраструктуры, больниц, детсадов, школ, разрушенных Россией в Украине, и объем потерь ВВП", – пояснил замминистра экономики Украины Денис Кудин, передает ЭП.

Даже в тех регионах Украины, где нет активных военных действий, 75% бизнеса прекратила работу. Потеряна львиная доля экономической активности.

Видео дня

В частности, перестало работать большинство металлургических заводов на востоке Украины. Это означает сокращение экспорта металлов, доля которых в структуре экспорта была значительна. Кроме того, Россия фактически устроила морскую блокаду Украине. Из-за этого сократился экспорт.

Ранее президент Владимир Зеленский обратился к власти РФ. "От Бога в бункере не спрячешься, учите слово "репарации!" – сказал он.

Россия уже нанесла ущерб Украине на 120 млрд долларов – Минэкономики
Украинаstopwar