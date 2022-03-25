Россия уже нанесла ущерб инфраструктуре Украины на $63 млрд

Россия в результате войны против Украины нанесла ущерб инфраструктуре Украине на $63 млрд (1,8 трлн грн). С 17 по 24 марта эта цифра увеличилась на $3,5 млрд.

Об этом свидетельствует анализ, проводимый в рамках проекта "Россия заплатит" командой KSE Institute (аналитическое подразделение Киевской школы экономики) и волонтерами из партнерских организаций, в частности, из Центра экономической стратегии и "Prozorro.Продажи".

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С начала военной агрессии России ,24 февраля, в Украине повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 4431 жилой дом, 92 заводов/предприятий, 378 образовательных учреждений, 138 учреждений здравоохранения, 8 гражданских аэропортов и 10 военных аэродромов, 7 ТЭС/ГЭС и т.д.

"В рамках подготовки обновленных расчетов мы получили подробные данные от Министерства инфраструктуры по разрушениям инфраструктурных объектов, что позволило уточнить и по некоторым направлениям (железнодорожная инфраструктура, мосты и мостовые переходы, гражданские аэропорты) – уменьшить оценку потерь", – говорится в анализе.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Украина за месяц войны потеряла от 35 до 60%. При этом международные партнеры частично эти потери возместили, предоставив $4 млрд.

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