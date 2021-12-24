"Газпром" усилил газовый голод: Европа отобрала из подземок почти 50% топлива

Из европейских подземных хранилищ отобрали уже больше 41% газа от объема, закачанного в 2021 году. Как сообщил гендиректор "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, отбор стал максимальным с самого начала отопительного сезона, достигнув 762 млн куб. м. Причиной стало уменьшение российским "Газпромом" поставок в ЕС через Польшу и Украину.

При этом 21 и 22 декабря зафиксировали суточные рекорды отбора газа из ПХГ Европы на эти даты за многолетнюю историю наблюдений – 700 млн куб. м и 712 млн куб. м соответственно. Об этом сообщает пресс-служба "Газпрома" в Telegram.

Кстати, из-за похолодания отбор газа из хранилищ резко увеличился и в Украине. Если с 15 по 20 декабря из ПХГ ежеднемно поднимали около 80 млн кубов газа, то к 24 декабря этот показатель взлетел до 113,7 млн, свидетельствуют данные "Укртрансгаза".

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В целом, наполненность ПГХ с начала сезона сократилась до 62,9 млрд куб. м, что на 22 млрд куб. м меньше, нежели в 2020-м. При этом "Газпром" снова не стал бронировать поставки через газопровод "Ямал-Европа", а также снизил транзит через Украину со 109 млн куб. м в сутки до 87,7 млн.

"Снижение поставок газа в ЕС во время, когда его стоимость достигла $2000 (за 1 тыс. куб. м – Ред.), говорит о том, что это не экономические решения, а сугубо политические, имеющие целью увеличить давление на ЕС касательно запуска "Северного потока-2" на условиях РФ", – написал в своем Facebook 24 декабря Сергей Макогон.

В Германии взлетели счета за коммуналку

Газ и электричество в ФРГ подорожали в 2021-м примерно на 46,6% и 18,6% соответственно. Однако в следующем году ожидается рост цен, пишет Handelsblatt.

Так, если обычная немецкая семья с годовым потреблением 4000 кВт-ч должна была заплатить 1171 евро в начале года, то в декабре это стоит уже 1386 евро. Но дальше будет еще дороже.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Европе усилился ветер, чем повысил выработку ветряной генерации. Это позволило за два дня обвалить цену на газ аж на 40% от максимумов начала недели. Еще одна причина падения цен – ожидание крупной партии сжиженного газа (СПГ, LNG) из США.

Так, стоимость газа 24 декабря составляет $1309 за 1 тыс. куб. м (109,7 евро МВт*ч), свидетельствуют данные биржи ICE Futures. Стоит уточнить, что это все равно намного дороже, чем было в начале 2021-го, еще до того, как Россия начала усугублять дефицит топлива. С того момента цена взлетела (если брать нынешнюю сумму) почти в 7 раз.