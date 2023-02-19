Россия резко повышает коммуналку и устанавливает 'ценовую диктатуру' на захваченной части Луганской области

Российские захватчики резко повышают стоимость коммуналки на временно оккупированной части Луганской области. Кроме того, они намерены диктовать сельхозпроизводителям цены, по которым те будут закупать продукцию.

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Об этом сообщили в Луганской ОВА. Там отметили: таким образом оккупанты надеются снизить цены на товары первой необходимости, которые "в некоторых захваченных общинах в 2-3 раза выше средних по региону".

"Коммуналку в так называемой "ЛНР" повышают на 17% и обещают выровнять с российской. Сельхозпроизводителям оккупационные власти будут диктовать цены, по которым будет закупать продукцию", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: влиять на прибыль бизнеса никто не станет, в связи с чем "пострадают, прежде всего, сельхозтоваропроизводители". Их, отмечается, вынудят продавать мясо, сыр, молоко за бесценок.

"Они еще летом жаловались на то, что работают в убыток и выращивание скота не окупается за предлагаемые деньги. Будут притеснять их и дальше", – объяснили в Луганской ОВА.

В то же время в самой РФ санкции и связанное с ними ухудшение финансового состояния РФ вынудили ее власти продавать золото из Фонда национального благосостояния. Цель – покрытие дефицита бюджета. В январе было продано 3,6 т драгоценного металла.

Более того, начиная с октября, Россия ежемесячно изымает из него 4-5 млрд долларов для пополнения своего бюджета. Причина – вызванный санкциями финансовый стресс экономики страны.

Как рассказала министр экономики Украины Юлия Свириденко, несмотря на то, что по итогам 2022 года падение ВВП России составит недостаточные для обрушения ее экономики 4,5-5%, изъятие средств из Фонда национального благосостояния свидетельствует об эффективности санкций.

"Санкции – это мягкий инструмент. ... [Но] мы уже отчетливо прослеживаем признаки финансового стресса государства-террориста", – объяснила министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне новых санкций против России ее валюта – рубль – упала до минимума с апреля-2022. 17 февраля она подешевела на 0,4%, до 75,15 рубля за доллар.

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