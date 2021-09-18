Россия преждевременно радуется окончанию строительства "Северного потока-2" (СП-2). Помимо уже принятых ограничений, газопровод может остановить Еврокомиссия.

Об этом заявил депутат Европарламента от фракции "зеленых" Райнхард Бютикофер, передает DW. Уже есть целый ряд ограничений: 50% мощности должны отдать независимым компаниям. Кроме того, согласно газовой директиве, российский "Газпром" не может и заниматься добычей газа, и доставлять его через свой же газопровод (нужно разделить компании).

Бютикофер также указал, что, согласно европейским нормам, на закачку газа в трубопровод должны иметь право и третьи стороны, но "Газпром" пока не нашел решения и в этом вопросе. Наконец, для запуска СП-2 требуется сертификация от властей ФРГ, и когда она будет получена, тоже неизвестно.

Видео дня

Даже если Федеральное агентство по сетям и одобрит запуск СП-2, данный проект еще может быть остановлен Еврокомиссией. Если найдутся серьезные аргументы в пользу того, что позитивное решение федерального агентство по СП-2 противоречит европейскому энергетическому законодательству, то новый газопровод еще может превратиться в "инвестиционную руину".

Ранее постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что подорожание газа в Европе будет содействовать введению в эксплуатацию трубопровода "Северный поток-2". "Думаю, что повлияет, надеюсь, что положительно. Они будут ускорены, хотя, как вы понимаете, здесь в ЕС немало тех, кто и в росте мировых цен на газ усматривает "руку Кремля" и попытку таким образом навязать "Северный поток-2", – сказал он.

Цена на газ 16 сентября достигла рекордных $950 за тысячу кубометров. В пятницу, 17 сентября, стоимость приблизилась к $1000.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Европарламенте призывают ЕС дать отпор РФ, если она продолжит вести свою агрессивную политику. Евросоюз должен продолжать поддерживать государства "Восточного партнерства", такие как Украина и Грузия, и продвигать европейские реформы и основные свободы в регионе. Также евродепутаты призывают остановить "Северный поток-2".