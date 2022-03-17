Россия пошла на дефолт: у Путина захотели платить по долгам арестованными деньгами

Россия должна была заплатить 16 марта 117 млн долларов по валютным долговым обязательствам. Однако власти страны-агрессора приняли решение заплатить арестованными деньгами (в результате санкций часть валютных активов заморозили). Платежное поручение отклонили, теперь страна-агрессор рискует оказаться в состоянии дефолта.

Как сообщает издание CNN, средства, которые страна использовала для выплаты долга, поступили из замороженных иностранных активов России. Министр финансов России Антон Силуанов заявил государственному СМИ, что страна выполнила свои обязательства перед кредиторами.

Два купона, которые Россия должна заплатить по долларовым еврооблигациям с погашением, служат первой проверкой способности России выплатить свои долги, в то время как мир вводит масштабные санкции против ее экономики.

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Если США заблокируют платеж, Россия заявила, что попытается заплатить в рублях, а не в долларах. Но это действие может представлять собой дефолт, заявило Fitch Ratings. Это подчеркивает кризис, в котором находится Россия. По оценкам JPMorgan, на конец прошлого года долг России в иностранной валюте составлял около 40 миллиардов долларов, причем около половины этого долга принадлежало иностранным инвесторам.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в России уже начался дефицит части продуктов. С прилавков пропал сахар, цены на него взлетели. Все за три недели стоимость доллара увеличился на наличном рынке с 80 до около 300 рубле, а производители сахара потребовали зафиксировать цены на свой продукт в долларах.

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