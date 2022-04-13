Россия понимает лишь язык силы: украинские депутаты призвали Германию ввести нефтяное эмбарго

Средства, которые получает Россия за продажу нефти и газа в Европу, идут на финансирование войны. Поэтому Украина призывает ввести эмбарго на покупку энергоносителей у страны-агрессора. Такой шаг также покажет России единство и силу объединенной Европы.

Об этом заявила член парламентского комитета по интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе, обращаясь к депутатам Бундесрата – верхней палаты парламента Германии. Она напомнила, что Украина, которую атаковала Россия, нуждается во всесторонней поддержке, а РФ понимает только язык силы.

"Знаю, что это нелегко, но Россия понимает лишь язык силы и единства. Поэтому мы очень надеемся, что эмбарго на российскую нефть будет введено в ближайшее время. Также уже сейчас нужно искать альтернативу российскому газу, чтобы отказаться от него полностью. Каждый евро, который ЕС платит России, идет на финансирование войны в Украине", – сказала Климпуш-Цинцадзе.

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Пока что, по словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, Германия активнее всех стран ЕС создает препятствия для ужесточения санкций против России за агрессивную войну в Украине. Такая позиция связана с тем, что немецкие власти больше пекутся о деньгах, чем о репутации, уверен Моравецкий.

При этом ранее Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заверил: в вопросе введения ограничений со стороны ЕС в отношении импорта российских энергоносителей первой на очереди будет нефть. Он, однако, уточнил, что эффект от принятия энергетических санкций на российские газ и нефть будет разным для стран блока.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине заявили, что шестой пакет санкций против России должен включать полный запрет на импорт энергоресурсов, в том числе нефти и газа. Это лишит РФ 40% доходов госбюджета и "сломает хребет российской агрессии".