Следующей на очереди для запрета Евросоюз рассматривает нефть из РФ, – Боррель

В вопросе введения ограничений со стороны ЕС в отношении импорта российских энергоносителей первой на очереди будет нефть. При этом, как заявил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, эффект от принятия санкций на российские газ и нефть будет разным для стран блока.

"В отношении санкций мы будем продолжать обсуждение, чтобы увидеть, что еще можно сделать, включая санкции на нефть и газ. Сегодня не было принято никаких решений. Было обсуждение в целом, важно сделать различие между нефтью и газом. В 2021 году счет за нефть был в четыре раза выше, чем счет за газ. Мы говорим о 80 млрд евро и 20 млрд евро – с другой стороны", – сказал Боррель по окончании заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге 11 апреля.

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Поэтому, как заявил Боррель, важно начать именно с нефти. Помимо урезания большого счета, ее будет проще заменить.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что страны ЕС начали работу над шестым пакетом санкций против России, который будет включать "пункт о нефти". О каких именно ограничениях идет речь, пока не известно.

"Я рад работать над шестым пакетом санкций, который включает пункт о нефти. Это значит, что мы вместе ищем компромисс, и я надеюсь, что на этот раз нам удастся его найти... Лучше всего съездить в Киев, в Ирпень, в Бучу, чтобы понять, зачем нужны санкции", – цитирует Ландсбергиса LRT.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, западное эмбарго на закупки нефти в России приведет лишь к кратковременному скачку цен на черное золото. Даже если мировая добыча нефти не вырастет, цены вернутся к обычным показателям всего за несколько недель. Однако добыча вне России, скорее всего, увеличится, поэтому скачка может не произойти вовсе.