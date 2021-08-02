Россия подаст в суд на Украину из-за водной блокады Крыма: "власти" назвали сроки

В РФ работают над сбором материалов и подготавливают иск к Украине за ущерб, который был нанесен в результате водной блокады оккупированного Крыма. В суд рабочая группа собирается подать документы до конца 2021 года.

Об этом рассказал глава комитета по законодательству "Госсовета" Крыма Сергей Трофимов, пишет "ТАСС". Он также отметил, что на данный момент "ведется очень кропотливая работа по подтверждению ущерба".

"Информация, которую будем подавать в арбитражный суд, подлежит очень четкой и кропотливой проверке, сбору огромного объема документов. Соответствующие поручения даны республиканским министерствам, чтобы каждая цифра имела обоснование, эта работа идет, но это требует времени", – заявил Трофимов.

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Напомним, до оккупации Крыма около 85% потребностей местных жителей пресной водой обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После "референдума" Украина его перекрыла.

Ранее сообщалось, что "власти" Крыма оценили ущерб от прекращения Украиной снабжения водой и светом в 1,47 триллиона рублей (около 550 миллиардов гривен).

"Как только мы эту сумму подкрепим всеми необходимыми документами, иск будет передан в суд", – заявил "вице-спикер" подконтрольного Кремлю парламента Крыма Ефим Фикс.

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