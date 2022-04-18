Россия не видела таких последствий столетие: агрессору предрекли страшный дефолт

Россия уже в мае может оказаться в состоянии дефолта. Это фактически приведет страну-агрессора к мрачному периоду, с которым государство не сталкивалось со времен большевицкой революции более века назад.

Об этом пишет издание The Economic Times. "Россия приближается к крупному дефолту по своему внешнему долгу, мрачной вехе, которой она не видела со времен большевистской революции более века назад, и которая повышает перспективу многолетних юридических споров и глобальной охоты держателей облигаций на российские ресурсы", – говорится в публикации.

После объявления дефолта все кредиторы будут требовать возвращение своих долгов у России. А после того, как страна-агрессор откажется платить, все они пойдут в суды. Далее начнется процедура ареста и продажи всех активов РФ за границей.

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Кроме того, страна на десятилетия потеряет доступ к внешним финансовым рынкам. "Предстоящая битва, которая, вероятно, столкнет Россию с крупными инвесторами со всего мира, поднимает неясные вопросы о том, кто должен решать, действительно ли страна объявила дефолт в том редком случае, когда санкции ограничивают способность страны выплачивать свои долги", – пишет издание.

Россия вряд ли легко отнесется к объявлению о дефолте. Если это произойдет, это повысит стоимость заимствований для России на долгие годы и фактически заблокирует ее доступ к международным рынкам капитала.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в России уже фактически произошел дефолт (хотя технически его не объявили). С 24 февраля, когда Россия решилась на войну против Украины, для страны-агрессора закрыли рынки капиталов. Об этом рассказал экс-замминистра финансов РФ Сергей Алексашенко.