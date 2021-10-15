В Европе начали сжигать "зимние" запасы газа, поставки не растут. Россия не верит в дефицит

В России заявили, что в Европе якобы нет дефицита газа, а "Газпром" не наращивает поставки в европейские страны из-за отсутствия заказов. Тем временем "зимние" запасы газа в ПХГ (подземных хранилищах) в ЕС находятся на историческом минимуме, а отбор топлива уже идет. Цена газа тоже не падает – по итогам торгов 14 октября, по данным УЭБ, она составила около $1100 за тысячу кубов, хотя еще в августе составляла $600.

Россия же исходит из того, что европейский рынок якобы полностью обеспечен газом. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью Business FM. По его словам, нехватки топлива в Европе не наблюдается. Чем в таком случае вызваны рекордные цены на газ, российский политик уточнять не стал.

"На сегодняшний день европейский рынок обеспечен газом в полном объеме, потому что поставки импорта в целом плюс собственная добыча обеспечивают внутреннее потребление... Никакого дефицита газа нет", - сказал Новак.

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Также он попытался опровергнуть, что Россия специально не увеличивает поставки газа в ЕС ради скорейшего запуска "Северного потока-2". Причиной, по которой "Газпром" систематически отказывается бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, Беларусь и Польшу, Новак назвал отсутствие запросов с европейской стороны.

Впрочем, Новак не стал отрицать, что даже если такие запросы поступят, их еще будут рассматривать, "исходя из возможностей, из дополнительных инвестиций, которые нужны для расширения мощностей". "Есть производственные мощности, и это не сиюминутная история. Их нельзя увеличить по мановению волшебной палочки", – сказал Новак, намекая на то, что европейские страны должны заключить долгосрочные контракты с "Газпромом".

В ЕС еще не завершили закачку в хранилища, но уже тратят газ быстрее, чем копят его на зиму. По данным Gas Infrastructure Europe, по итогам 13 октября отбор газа на 70% превысил закачку. Расход из хранилищ активно ведут:

Германия;

Франция;

Чехия;

Венгрия;

Нидерланды;

Польша;

Словакия.

Не то чтобы Европа начала тратить газ слишком рано (в прошлом году отбор начался 12 октября), однако нынешняя ситуация принципиально отличается от прошлогодней. В зиму 2020-21 гг. ЕС входил с рекордным объемом газа в ПХГ, а в этом году запасы оказались на исторически минимальном уровне, чуть выше 78%.

Поэтому ожидалось, что европейские страны попробуют отложить начало отбора газа, если позволят погодные условия. К слову, максимально поздно газ в ЕС начали отбирать в 2013 году – 3 ноября. При этом закачка газа в хранилища ЕС в этом году началась позже обычного из-за холодной весны.

Заявления об острых энергетических проблемах в ЕС – уже не пустые разговоры и предположения. Проблему дефицита газа обсудили в Еврокомиссии (ЕК). Там пришли к выводу, что нужно принимать по защите бизнеса и населения от высоких цен на газ.

ЕК представила план, которые предусматривает экстренную поддержку семей, государственную помощь компаниям и снижение некоторых налогов. Также в части европейских стран могут отсрочивать оплату счетов за электроэнергию, которая тоже дорожает на фоне роста цен на газ.

Такие меры хотят принять, потому что не верят, что газовый кризис вообще закончится этой зимой. Европейские страны готовятся к дефициту газа и других энергоресурсов.

Тем временем в Украине коммерческий тариф на газ с июля до начала октября взлетел с 14,7 до 54,1 грн за кубометр, а Кабмин фактически бездействует. Пока в ЕС обсуждают компенсации для бизнеса, расследование взлета цен и ограничение тарифов для населения, украинское правительство не предпринимает никаких конкретных шагов.

Рост цен на газ для бизнеса грозит повышением цен буквально на всю продукцию украинского производства, говорят эксперты. Ведь голубое топливо используется не только для подачи тепла и горячей воды в дома украинцев, но и для сушки зерна, отопления теплиц, в промышленных нуждах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что украинская ГТС может лопнуть, если "Газпром" нарастит поставки газа. Однако Путин серьезно ошибся в расчетах.