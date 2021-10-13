Неправильно посчитал: Путин заявил, что украинская ГТС лопнет, но ошибся в расчетах

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина является угрозой для поставок российского газа в Европу. По его словам, изношенность украинской газотранспортной системы (ГТС) может привести к тому, что он "лопнет вообще" при увеличении объемов прокачки.

"Нам все намекают – увеличьте еще поставки через Украину. Опасно увеличивать. Там десятилетиями не ремонтировалось ГТС, там, если давление увеличить, лопнет вообще, Европа совсем лишится этого маршрута", – сказал он это во время выступления на заседании "Российской энергетической недели".

Важно понимать, что пропускная способность украинской ГТС на выходе составляет 146 млрд кубометров, из которых лишь 40 миллиардов используется для транзита. Более того в 2020 году этот показатель составлял 65 млрд кубометров.

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Т.е., транзитные мощности ГТС Украины сейчас не используются РФ даже наполовину. Соответственно, запас для того, чтобы не лопнуть от увеличения поставок газа в Европу, система имеет.

И об этом Путин не может не знать. Ведь использование мощностей украинской ГТС на уровне 65 млрд кубометров 2020 году и по 40 млрд кубометров в 2021-2024 годах было согласовано между "Нафтогазом" и "Газпромом" еще в 2019 году.

По мнению российского президента, отношения между РФ и Украиной испортились еще в 2008 году. Причиной для этого стало то, что Россия "не могла поднять закачанный в Украине газ".

Также он сказал, что заявления Запада об использовании Москвой энергетики в качестве оружия является "болтовней". Более того, по его словам, "Россия вообще не использует никакого оружия".

А еще он посетовал на административные барьеры, препятствующие скорейшему запуску "Северного потока 2", которые "пока не преодолены". При этом, говоря о том, почему Европа обязана запустить газопровод, он заявил, что это существенно понизит напряженность и цены на европейском энергетическом рынке.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что РФ ограничила поставки газа в Европу с целью добиться ускорения запуска "Северного потока-2". На такой шаг в Кремле решились из-за уверенности в том, что нехватка газа сделает ЕС сговорчивее в этом вопросе.