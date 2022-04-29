Индийские нефтяные компании Indian Oil, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum хотят заключить полугодичный контракт на импорт нефти из России. Таким образом из России хотят с помощью посредников поставлять нефть.

Об этом в своем Telegram-канале cообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он также отметил, что международная экспертная группа, которую он возглавляет вместе с бывшим послом США в РФ Майклом Макфолом, предложила ввести вторичные санкции.

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Они позволят наказывать и те компании, которые сотрудничают с предприятиями, которые попали под санкции, и перепродают их продукции. "Именно для перекрытия таких лазеек в санкционном плане группы Макфола-Ермака нашим союзникам предложен механизм вторичных санкций, который позволит подвести под ограничения также посредников, причастных к подсанкционным компаниям", – сообщил Ермак.

Как ранее писал OBOZREVATEL, международная группа, которая работает над ужесточением санкций против России, призвала признать Россию страной-спонсором терроризма. Госсекретарь США Энтони Блинкен уже заявил, что такое решение рассматривают в США.