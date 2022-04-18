Россия начала "рублевую оккупацию" юга Украины: Зеленский требует всеобъемлющих санкций

Запад должен ввести всеобъемлющие санкции против банковской и финансовой системы России из-за ее действий в Херсонской и Запорожской областях Украины. В частности, за их перевод в рублевую зону.

Об этом в вечернем обращении 17 апреля сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул: таким образом РФ пытается "оторвать" эти области от Украины.

"Оккупанты пытаются оторвать Херсонскую и Запорожскую области – по примеру так называемых "ДНР" и "ЛНР". Переводят эту территорию в рублевую зону и подчиняют административной машине России. Ответом на попытку "рублевой оккупации" должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Ибо они – часть оккупационной машины", – подчеркнул президент.

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При этом он отметил: еще более важной является необходимость скорейшего введения нефтяного эмбарго против России. Дабы отобрать у Кремля возможность сеять "хаос на топливных рынках".

"Необходимость эмбарго на поставку нефти из России растет с каждым днем. Каждый в Европе и Америке уже видит, что Россия искренне использует энергоносители для попытки дестабилизировать западные общества. Российская ставка на хаос на топливных рынках не должна сработать", – сказал президент.

Следует отметить, что четверть своей нефти и более 40% газа Евросоюз поставляет именно из России. На данный момент страны Европы обсуждают введение эмбарго на импорт именно нефти, так как заменить ее будет легче, чем газ, а сам отказ нанесет большой финансовой удар по РФ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Великобритания совместно с партнерами намерена еженедельно усиливать экономическое давление на Россию из-за ее вторжения в Украину. Кроме того, в таком же режиме будут усиливаться санкции против РФ.