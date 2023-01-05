Россия из-за санкций вынуждена продавать арктическую нефть в Китай и Индию по скидкам

Страна-террористка Россия отправляет больше сырой нефти, добываемой в Арктическом регионе, в Китай и Индию, причем с большими скидками. На это повлияло введение Европейским Союзом нефтяных санкций против РФ.

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Арктические сорта Arco, Arco/Novy Port и "Варандей" обычно не направляются на восток, но теперь находят новые дома дальше после того, как ЕС, страны G7 и Австралия ввели ограничение цены на российскую нефть в декабре в дополнение к эмбарго евроблока. Об этом сообщает Reuters.

Продавцы реализуют российскую нефть с большими скидками, поскольку покрывают более высокие затраты на доставку. "Вся эта арктическая нефть обычно поступает в ЕС, но теперь она должна идти в другое место", сказал – трейдер из Сингапура.

Согласно данным портала Refinitiv, экспорт арктической сырой нефти в Индию неуклонно растет с мая: в ноябре были загружены рекордные 6,67 миллиона баррелей, а в декабре – 4,1 миллиона баррелей. Основную часть поставок составляли Arco и Arco/Novy Port, добытые на месторождениях, эксплуатируемых "Газпром нефтью".

Сырье Arco – это тяжелый кислый сорт из Приразломного месторождения, тогда как сорт Новопортовского месторождения лучшего качества – средне- или легкосладковатая нефть. Согласно двум источникам и данным Refinitiv, на прошлой неделе Индия импортировала свой первый "варандейский" сырой груз, который был загружен в порту Мурманская в конце ноября.

Бортовой танкер Bear Alcor из 900 тыс. баррелей груза, проплывшего через Европу, Средиземное море и Суэцкий канал, был выгружен в порту Кочин в Керале (Индия) 27 декабря для нефтеперерабатывающей компании Bharat Petroleum Corp Ltd. Два других 600 тыс.-барельных груза, которые были загружены в ноябре, были выгружены в Роттердаме в Нидерландах. Какие компании купили эти грузы, неизвестно.

Один из источников на индийском нефтепереработчике сообщил, что у России также достаточно хорошие объемы других марок, которые предлагаются индийским покупателям.

Как сообщал OBOZREVATEL, чешская компания Net4Gas, являющаяся оператором системы транспортировки природного газа в стране, не получила последние ежемесячные платежи от главного российского поставщика. В компании выясняют причины, по которым российская сторона прекратила плату по мощности транспортировки топлива.

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