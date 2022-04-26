Россия и Индия ищут пути обхода санкций ради поставок угля – Reuters

Россия и Индия начали переговоры о возобновлении поставок коксующегося угля, который используется в производстве стали. Его импорт в Индию застопорился в марте из-за финансовых ограничений в отношении РФ. Теперь Москва просит Дели поискать обходные пути для закупок. Для Индии потенциальная выгода сделки заключается в возможности "выбить" скидку.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в торговых и правительственных кругах Индии. До введения международных санкций против России Индия собиралась удвоить импорт угля из РФ до 9 млн тонн в год.

Однако страны столкнулись со сложностями с логистикой и при обработке платежей и логистикой в ​​результате санкций против России. Пока что индийские сталелитейные заводы замещают импорт из России альтернативными источниками – такими как Австралия и США. Это приводит к росту цен.

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Так, Австралия, которая остается крупнейшим поставщиком коксующегося угля в Индию, подняла цены с 200 до 700 долларов за тонну. После этого официальные лица индийского правительства и руководители местной JSW Steel встретились с делегацией из России.

По словам источников, российские торговые представители выразили озабоченность по поводу санкций и попросили Индию "продвинуться по прошлогодней сделке". "Их беспокоило то, что они сильно пострадали от санкций", – сказал один из источников.

По словам источников, российская делегация попросила индийских представителей посетить Москву, чтобы решить, как обеспечить бесперебойную поставку коксующегося угля. В то же время индийская сторона потребовала улучшения страхового покрытия поставок.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз планирует возобновить торговые переговоры с Индией. Таким образом в ЕС хотят попытаться дать Дели реальную альтернативу и возможность разорвать связи с Россией.