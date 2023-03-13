У России заканчиваются доллары, уже зафиксирован дефицит, – Гетманцев

Россия испытывает дефицит долларов. Так, по данным местного Центробанка, в феврале экспортеры продали на московской бирже всего 7,8 млрд долларов валютной выручки – при том, что в январе-2023 было продано 10 млрд долларов, а в декабре 2022 года – 15 млрд долларов.

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Об этом сообщил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил: поступления в Россию доллара и евро "стремительно сокращаются". Так:

перед началом войны доля расчетов в этих валютах составляла 87% от объемов экспорта;

в феврале 2023 года этот показатель был на уровне 48%.

При этом нардеп подчеркнул: ожидается, что доля расчетов в долларах и евро продолжит сокращаться. Ведь:

эти валюты поступают в рамках старых довоенных контрактов, которые были заключены до введения санкций и близятся к окончанию;

"почти половину сделок российские экспортеры проводят в настоящее время в китайских юанях и российских рублях".

Кроме того, отметил он, валютные доходы РФ падают из-за снижения цен на нефть и газ. А также перехода "нефтяных компаний на новые схемы поставок и расчетов" – что приводит к росту расходов.

"По оценке ЦБ России, в январе-феврале профицит торгового баланса сократился более чем втрое – до 15,3 млрд долларов против 43,5 млрд долларов за первые 2 месяца 2022 года. В результате, в конце февраля на валютном рынке возник временный дефицит долларовой ликвидности", – объяснил Гетманцев.

Что ожидает РФ

Нехватка долларов, подчеркнул нардеп, уже отразилась на рынке валютных свопов. Так, суммарный дневной объем позиций по предоставлению долларов на московской бирже сократился в 2,5 раза:

в феврале он составлял 1,75 млрд долларов;

тогда как в январе – 4,58 млрд долларов.

"Центробанк России оптимистично заверил, что в начале марта ситуация стала стабилизироваться. Но все мы знаем обо всех их "стабилизациях" – это уже третья с начала войны, но каждый раз уровень "стабилизации" все ниже и ниже", – резюмировал Гетманцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам директора Центра Карнеги Россия-Евразия в Берлине Александра Габуева, Россия движется по иранскому сценарию и приближается к экономической и политической катастрофе. При этом, шансы на то, что РФ восстановит связи с внешним миром и внесет баланс и прагматизм в свою внешнюю политику, сокращаются.

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