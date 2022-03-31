Россия, от энергоресурсов которой постепенно отказываются страны Запада, предложила Индии скидки на нефть Urals. Баррель собираются продавать за $35, при том что на котировки на Urals на открытых рынках составляют почти $87 за баррель. То есть в 2,5 раза дешевле рыночной цены.

Переговоры о закупках ведутся на уровне правительств РФ и Индии, обсуждается поставка 15 млн баррелей российской нефти. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

При этом, по данным агентства, Россия требует от Индии оплаты нефти в рублях. Поставки планируются через порт во Владивостоке (РФ) – логистика займет около 20 дней.

Предполагаемыми участниками сделки могут стать "Роснефть" и Indian Oil. Вероятно, окончательное решение о контракте будет принято во время поездки главы МИД РФ Сергея Лаврова в Индию, который начался 31 марта и продлится до 1 апреля.

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События разворачиваются на фоне потери Россией экспорта нефти. Даже несмотря на отсутствие европейского эмбарго, за неделю поставки упали на 26%.

Это связано с тем, что многие компании самостоятельно отказываются покупать энергоресурсы из РФ. К примеру, многие крупные компании, включая Shell, BP и Eni заявили, что откажутся от закупок нефти и топлива в России. Их контракты не будут продлеваться после истечения срока действия.

Также США ввели энергетическое эмбарго и запретили закупки нефти, газа и угля из РФ. Великобритания также заявила об отказе от российской нефти уже до конца года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее США пригрозили наказать ряд стран и компаний, которые помогают России уклоняться от санкций, введенных из-за вторжения в Украину. В список стран вошли Индия, Китай, Саудовская Аравия, ОАЭ и Армения.

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