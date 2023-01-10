Путин просчитался и обманул сам себя: цена на российскую нефть намного ниже рыночной

Российская нефть марки Urals торгуется не только вдвое ниже за мировой эталон Brent, но и установленного потолка цен. В частности, 6 января в порту Приморск она продавалась по 37,8 доллара за баррель – тогда как Brent стоил более 78 долларов за баррель.

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"Трудно представить, как Россия может отреагировать на такие низкие ценовые уровни. С одной стороны, ей важны все возможные доходы – для финансирования войны против Украине. Но с другой, слишком большое снижение цен может побудить Москву сократить производство", – комментируют это в Bloomberg.

При этом подчеркивается: к снижению цен привела растущая зависимость России от покупателей ее нефти – Китая, Индии и Турции. Которые, после отказа от ресурса со стороны Европы, являются единственными крупными покупателями его.

"А поскольку танкерам приходится преодолевать тысячи миль, чтобы доставить грузы из западных портов России, стоимость фрахта резко возросла. Это вынудило РФ продавать нефть по заниженным ценам – чтобы конкурировать с поставщиками с Ближнего Востока", – объясняют аналитики.

В то же время сократился и экспорт российской нефти по морю. Так, в декабре-2022, по сравнению со средним показателем за 11 месяцев года, снижение составило 22%. Причины:

ценовой потолок на ресурс;

запрет большей части его импорта со стороны ЕС.

"Зимняя погода также повлияла на отгрузки российской нефти в этом месяце. Поэтому более низкие показатели экспорта могут быть связаны со слабым спросом в Китае и плохой погодой", – рассказали в The Wall Street Journall.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евросоюз радикально снизил энергетическую зависимость от России, отказавшись от 90% поставок ее нефти. Таким образом он лишил РФ значительной части ее доходов.

Например, Германия заявила, что перестанет покупать нефть из России. Вместо этого будут импортировать сырую нефть из Казахстана.

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