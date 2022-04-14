Нефть из России ограничат: компании назвали дату

Крупнейшие в мире торговые дома уже с 15 мая ограничат закупку российской нефти и топлива. Покупать ресурсы у "Роснефти" и "Газпромнефти" не будут, чтобы не нарушить санкции, направленные на ограничение компаний к международным финансовым рынкам.

Об этом сообщает агентство Reuters. Как сообщают источники издания, торговые дома боятся нарушить санкции, работая с российскими компаниями. При этом сами санкции пока еще не запрещают закупку черного золота у страны-агрессора.

Ограничения ЕС вступят в силу 15 мая. К этому моменту компании резко сократят свои покупки. "Включение российской государственной инфраструктурной компании "Транснефть", которой принадлежат крупные порты и трубопроводы, добавит дополнительных сложностей к любой будущей продаже", – говорится в публикации.

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Trafigura, крупный покупатель российской нефти, заявила агентству Reuters, что "будет полностью соблюдать все применимые санкции". Мы ожидаем, что с 15 мая объемы наших торгов будут еще больше сокращаться".

Vitol, еще один крупный покупатель, отказался комментировать крайний срок 15 мая. Объемы "Роснефти" и "Газпромнефти" в апреле составили 29 млн баррелей, или почти 1 млн баррелей в сутки, или более 40% от общего объема экспорта сырой нефти марки Urals из западных российских портов в апреле, в зависимости от плана отгрузки.

Как ранее писал OBOZREVATEL, председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС рано или поздно придется вводить ограничения против поставок газа и нефти из РФ. Пока что запрет коснется только импорта угля из страны-агрессора.