Российские оккупанты хотят отсудить у Украины больше 500 млрд грн за "блокаду Крыма"

Так называемые власти оккупированного Россией Крыма до конца февраля хотят подать первый иск к Украине в Арбитражный суд Крыма. Как заявил "первый вице-спикер парламента" полуострова Ефим Фикс, сумма ущерба от прекращения Украиной снабжения водой оценивается в 1,45 трлн рублей (по курсу на 27 января – 506 млрд грн).

"Мы сейчас заканчиваем подготовку иска для передачи в Арбитражный суд Республики Крым о признании ущерба. Завершаем работу над материалами, которые будут представлены в суд. Я думаю, что первые иски будут поданы в конце февраля", – сказал Фикс для "ТАСС".

Он добавил, что иски к Украине подадут 7 региональных ведомств, в том числе министерство экологии и природных ресурсов, министерство сельского хозяйства, министерство курортов и туризма, госкомитет по водному хозяйству. Фикс отметил, что сейчас ущерб оценили в 1,45 трлн рублей, но не исключается возможная корректировка указанной суммы.

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Ранее российские оккупанты заявляли, что также планируют подать иск на Украину за "энергетическую блокаду". После этого планируют озвучить отдельные претензии к государству за "продовольственную", "транспортную" и "банковскую" блокады.

В оккупированном Крыму массово усыхают водохранилища, а местные жители жалуются на ужасное состояние воды. В 2019‑м и 2020‑м из‑за засушливой погоды большая часть водохранилищ обмелела, некоторые даже стали пересыхать.

До аннексии Крыма около 85% потребностей местных жителей пресной водой обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После "референдума" Украина его перекрыла.

В конце декабря "власти" Ялты заявили, что текущих запасов пресной воды хватит всего на год для ее бесперебойной подачи жителям города. Об этом сообщила глава российской администрации Ялты Янина Павленко со ссылкой на врио главы предприятия "Водоканал ЮБК" Алексея Григорьева, пишет "Крым. Реалии".

"В Загорском водохранилище – свыше 20 млн куб. м воды, это 87% от общего объёма, в то время как в январе 2021 года было чуть более миллиона кубометров. В Счастливенском – 6 млн, или 57% от объема (год назад – чуть больше 2,5 млн куб. м)", – говорится в сообщении.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, жители оккупированного Крыма обеспокоились проблемой обмеления водохранилищ на полуострове. Часть Феодосии осенью больше месяца была без воды, а во многих других городах Крыма люди получали воду по жесткому графику три раза в неделю.