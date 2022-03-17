Российская пропаганда придумала, что Китай не поддерживает санкции против РФ

Российское пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на Минкоммерции КНР заявило, что Китай выступил против антироссийских санкций, которые дестабилизируют мировой рынок. При этом представители китайского министерства такого заявления не делали.

Как сообщает целый ряд международных изданий, в том числе Reuters, Marketwatch, в заявлении китайского министерства говорилось:

Китай предпримет необходимые шаги для защиты нормальных торговых интересов и законных прав своих компаний;

Китай выступает против любых форм односторонних санкций, не основанных на международном праве.

Фактически речь идет о том, что санкции должны быть законными, а интересы китайских компаний будет защищать их правительство. Российские же пропагандисты заявили: "Китай выступает против санкций США в отношении России". Заявление китайского министерства не просто исказили, а полностью перевернули с ног на голову.

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После ТАСС подобное заявление распространили и другие русскоязычные издания. Россия пытается создать впечатление о том, что на их стороне есть сильный союзник – Китай. На самом же деле китайское правительство в первую очередь отстаивает собственные интересы.

Их интересует защита китайских компаний, а также законность санкций. При этом официально посол КНР в США Цинь Ган поддержал суверенитет и территориальная целостность Украины.

"Цели и принципы Устава ООН должны соблюдаться в полной мере; суверенитет и территориальная целостность всех стран, включая Украину, должны уважаться; законные интересы безопасности всех стран должны приниматься всерьез; все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса, должны быть поддержаны", – заявил посол.

Как ранее писал OBOZREVATEL, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил: США считают, что "Китай фактически знал до того, как произошло вторжение, что Владимир Путин что-то планировал, они, возможно, не понимали всего этого".

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