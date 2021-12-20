Нокаут для экономики. ЕС пригрозил России отключением от системы SWIFT: к чему это может привести

Европарламент призвал отключить Россию от платежной системы SWIFT в случае новой агрессии против Украины. Главный законодательный орган ЕС уже принял соответствующую резолюцию. О таком варианте новых санкций против РФ ранее уже говорили в США. Но эту меру всегда рассматривают как крайнюю.

Сама Россия еще 6 лет назад – на всякий случай – перешла к разработке собственной платежной системы, которая, якобы должна заменить SWIFT. Но сможет ли эта система действительно обеспечить международные платежи или же санкции станут для РФ разрушительными – разбирался OBOZREVATEL.

SWIFT – это не единственная, но самая большая международная межбанковская система передачи данных, которая позволяет совершать финансовые операции по всему миру в максимально короткие строки. Она дает возможность, условно, делать за один день те транзакции, на которые без нее нужно 3-4 дня. Если страну отключают от SWIFT, ее внешнеэкономические операции оказываются под угрозой, в частности это касается торговых контрактов и рефинансирования внешнего долга.

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"Если вы отключаете страну от SWIFT, она фактически вынуждена объявить дефолт по своим внешним обязательствам. – говорит исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. – Страна просто технически не может рассчитаться. Она же не повезет деньги в сумках или вагонами. Та никто и не примет деньги вагонами. Потому, присоединение страны к мировой системе электронных расчетов – очень чувствительная тема. Особенно с той точки зрения, что сегодня нет стран без внешнего долга".

Дефолт – это блокирование активов и счетов за границей, списание средств. В целом – огромная проблема. Если страну отключить от SWIFT, это фактически вычеркивает ее из мировой экономики. Прецеденты отключения стран от SWIFT уже были. К примеру, в 2018 году доступ к системе потеряли ряд банков Ирана.

Как утверждает Пендзин, это очень серьезно ударило по развитию этой страны: "В результате проблем со SWIFT Иран был, по сути, остановлен в развитии и откинут на 20 лет назад. Сегодня страна законсервирована, вычеркнута с мирового рынка торговли, в страну полностью прекратились поставки высокотехнологичных товаров для обновления экономики".

Сейчас Россия проводит расчеты с международными партнерами через систему SWIFT. Что именно произойдет после ее отключения, спрогнозировать сложно, утверждает руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий. Больше всего пострадает, само собой, бизнес.

"Пока наверняка можно сделать вывод, что это существенно усложнить платежи между российскими банками и остальным миром. – говорит эксперт. – Однозначно, это оборвет много цепочек, как по экспорту, так и по импорту. Существенно ограничится импорт в Россию. Экспорт, скорее всего, продолжится, но платежи за него будут отстрочены".

Что касается обычных граждан, их проблемы с платежами не коснутся, ведь внутренние системы, скорее всего, будут работать. Но простые россияне санкции также почувствуют. Дело в том, что на отключение SWIFT будет реагировать валютный рынок. Доллар опять подорожает, а значит люди станут беднее.

В то же время, отключение РФ от SWIFT может ударить и по ее торговых партнерах. "Россия – это большой экспортер, в том числе энергоносителей. – говорит Пендзин. – Если ее отключить от SWIFT, как образом будут проводиться расчеты по экспортным контрактам?"

Ну и высшей меры – угрозы дефолта – России также стоит всерьез опасаться.

С 2014 года, когда на Россию начали накладывать санкции, в стране заговорили о разработке собственной платежной системы. С конца 2015-го систему под названием "Мир" начали активно внедрять. И сейчас она занимает немалую долю внутреннего рынка. Но, как бы не хотелось ее создателям, заменить SWIFT она не сможет, ведь расчеты по "Миру" только в рублях и пользоваться системой за границей достаточно сложно. Фактически, это внутренняя платежная система.

Паращий рассказывает: чтобы использовать "Мир" для расчетов с иностранными партнерами, нужно чтобы они были к ней подключены. "Глобальные системы хороши тем, что к ним все подключены. Ты просто делаешь перевод и не думаешь, через какую систему идут деньги. Локальные же системы требуют, чтобы иностранные контрагенты были к ним подключены. Предполагаю, что очень мало иностранных банков работают с этой системой, если вообще кто-то подключен. Соответственно, она не будет работать по внешним расчетам", – говорит он.

Если же в США решат наложить санкции на "Мир", к ней уже наверняка подключаться не будут.

Как бы в России не рекламировали собственную платежную систему и не отрицали важность SWIFT, в международных расчетах альтернатив этой системе пока нет. Отключение от нее для страны фактически равно краху экономической системы. И все же хочется надеяться что мы не увидим, как отражается на России прекращение работы со SWIFT. Ведь если РФ отключат от этой системы – это будет значить, что она начала открытый захват территории Украины.