РФ хотела захватить газопроводы Казахстана и Узбекистана под видом "союза": СМИ раскрыли план Кремля

Россия пыталась присвоить газотранспортные системы Казахстана и Узбекистана под предлогом "газового союза". Эти вопросы обсуждались в конце 2022 года в ходе серии двусторонних встреч – россияне отдельно говорили с Узбекистаном, отдельно с Казахстаном.

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Об условиях, которые предлагала РФ, узнала узбекистанская "Газета.uz". Как сообщили несколько источников издания, Россия собиралась поставлять газ в Узбекистан с помощью реверса через Казахстан.

При этом основным условием российской стороны была передача газотранспортной системы Узбекистана во владение компании "Газпром" по рыночной стоимости, пишет издание. По словам его источников, аналогичные требования получил казахстанский "Казакгаз".

Более того, РФ требовала "уступить" ей право на экспорт газа в Китай. То есть, предполагалось, что "Газпром" просто займет место узбекистанской "УзГазТрейд" при выполнении контрактов Узбекистана с КНР.

Обе страны не согласились на предложение Кремля. " декабре оба этих условия "удалось снять" в результате двусторонних переговоров", – отмечает газета.

Впрочем, согласно декабрьскому заявлению министра энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов, страна и вовсе наотрез отказалась от "газового союза" с Россией, который предлагал создать президент России Владимир Путин. В Узбекистане тогда заявили, что не собираются обменивать политические условия на российский газ.

Речь идет о "тройственном газовом союзе", о котором Путин говорил президенту Казахстана Касыму Токаеву. Казахстан официальных заявлений по поводу своего решения не делал.

На данный момент Узбекистан переживает нехватку газа из-за холодной зимы. Было даже введено чрезвычайное положение в энергетике.

Из-за этого страна прекратила экспорт 6 млн куб. м газа в день в Китай и задумалась о поставках из России и других источников. В целом в Узбекистане добывают около 52 млрд куб. м природного газа в год.

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США предложили революционную цену на газ для ЕС и долгосрочные контракты. Если эту идею воплотить в жизнь, Россия может навсегда потерять европейский рынок газа.

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