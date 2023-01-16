США предложили Европе революционную цену на газ: это может навсегда вытеснить Россию с рынка ЕС

США предложили продавать Европе газ за половину от текущей рыночной цены – по $12 за Mmbtu, то есть около $380 за тысячу кубометров. Такая цена возможна, если заключить долгосрочные контракты.

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Об этом заявил заявил глава EQT (крупнейшего производителя газа в США) Тоби Райс. Заявление прозвучало на энергетической конференции в Абу-Даби, передает "Интерфакс-Украина".

Таким образом, скидка по сравнению с рыночными котировкам газа в ЕС будет практически двукратной. На момент заявления райса 16 января газ с нидерландского хаба TTF торговался по 60,3 евро за мВт*ч, т.е. около $680 за тыс. куб. м.

Интересно, что после заявления главы EQB цены на газ в Европе упали на 11%, до $655 за тысячу кубов. Это минимум с сентября 2021 года.

"По сути США предлагают долгосрочные контракты, которые Россия еще со времен СССР реализовала в Германии. Если это получится, то рынок Германии для России закроется почти навсегда", – прокомментировал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний.

По словам Райса, США действительно могут увеличить поставки сжиженного газа (СПГ) в Европу для полной замены российского ресурса. Потенциально Штаты могут поставлять в ЕС 500 млрд куб. м в год (сейчас –100 млрд куб. м).

Однако для этого потребуются инвестиции в инфраструктуру (СПГ-терминалы, заводы, трубопроводы) и бурение скважин, добавил Райс. "У нас есть газ, вопрос в том, откуда он пойдет и как доберется до нужных регионов", – объяснил глава EQT.

Как ссообщал OBOZREVATEL, по итогам 2022 года добыча газа в России уже сократилась на 11,8%. Причем в основном за счет "Газпрома", которому пришлось снизить поставки в Европу до исторических минимумов – из-за этого компания уже недополучила десятки миллиардов долларов прибыли.

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