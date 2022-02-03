"Реальный" курс доллара в Украине показал The Economist: гривня в хвосте "индекса Биг Мака"

Доллар в Украине "должен" стоить около 11,88 грн, а сама гривня недооценена на 58,1%, согласно так называемому "индексу Биг Мака". Таким образом, гривня вновь оказалась в топ-10 самых недооцененных валют в мире, на 6-м месте.

К таким выводам пришло британское издание The Economist в своем исследовании "Недооцененность национальных валют. Данные в нем получены на основе "индекса Биг Мака".

Рассчитали "реальный" курс доллара так: на момент проведения исследования в США бургер "Биг Мак" стоил $5,81, тогда как в Украине – 69 грн. Если разделить 69 на 5,81, получится 11,8. Именно такой, по мнению аналитиков, является "справедливая" цена американской валюты в Украине. При этом по состоянию на 3 февраля 2022 года официальный курс доллара в Украине находится на уровне 28,38 грн.

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Тем не менее в The Economist предупреждают: такой индекс не является полноценным инструментом оценивания валют. Это лишь средство показать логику обменного курса. Дело в том, что индекс учитывает только покупательскую способность. В реальности же на курс влияют и другие факторы, в том числе фундаментальные показатели экономики страны.

В январе 2022 года гривня, по оценке аналитиков, стала шестой в списке самых недооцененных валют мира. Первые пять мест заняли:

российский рубль – недооценен на 70%;

турецкая лира – на 69,9%,

индонезийская рупия – на 59,3%,

малайзийский ринггит – на 58,9%,

румынский лей – на 58,1%.

В "индексе Биг Мака" есть и переоцененные валюты. Однако их всего две – швейцарский франк (на 20,2%) и норвежская крона (на 10%).

Что такое "индекс Биг Мака"

The Economist рассчитывает "индекс Биг Мака" еще с 1986 года. В основе подсчетов лежит стоимость классического бургера из McDonald's в разных странах. Выбор именно этого блюда объясняют тем, что "Биг Мак" можно рассматривать как своеобразный аналог продуктовой корзины – в его состав входят хлеб, мясо и овощи.

В качестве "нулевой отметки" берется цена "Биг Мака" в США. Предполагается, что при "справедливом курсе" бургер должен стоить столько же в любой стране мира.

С американским прайсом сравнивают цену, которая установлена в национальной валюте страны. Эту сумму переводят в доллары по текущему курсу. И если полученное число оказывается выше цены "Биг Мака" в США, валюта страны считается переоцененной, если ниже – недооцененной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экономист назвал причины роста курса доллара в Украине. По мнению Бориса Кушнирука, гривня может укрепиться уже через несколько месяцев.