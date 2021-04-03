Разумков вместе с нардепами потратят на перелеты 20 млн грн из бюджета: раскрыты закупки

Аппарат Верховной Рады заплатит 19,7 млн грн авиационному предприятию "Украина". На такую сумму делегации нардепов во главе со спикером Дмитрием Разумковым либо его первым замом Русланом Стефанчуком смогут летать в командировки.

Об этом говорится в информации системы "Госзакупки". "Услуги по организации и выполнению авиационных рейсов воздушными судами для обеспечения нерегулярных авиаперевозок официальных делегаций во главе с Председателем Верховной Рады Украины или во главе с Первым заместителем Председателя Верховной Рады Украины", – говорится в документации.

За почти 20 млн грн парламентские делегации во главе с Разумковым или его замом будут летать в командировки по всему миру. В 20 млн грн вошли также расходы на содержание самолетов, топливо, персонал.

Тендер выиграло государственное предприятие "Украина". Оно же обеспечивает перелеты президента Украины Владимира Зеленского, правительственные делегации.

Всего госпредприятию "Украина"принадлежат три самолета (Ан 73, Ан 148, А319) и один вертолет Ми-8. Президент чаще всего передвигается на А319 – он предназначен для длительных полетов.

Airbus А319CJ считается "элитным" транспортом. Его заказал еще президент Виктор Ющенко, а начал эксплуатировать Виктор Янукович. Тогда в СМИ много писали о транспорте, в котором есть личный кабинет, санузел, спальня. В сеть попали фотки только мест для делегации, их опубликовала сама пресс-служба ведомства.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине на Министерство аграрной политики и продовольствия потратят 6,8 млрд грн. Деньги забрали у Минэкономики и Минэкологии, которые также лишились полномочия регулировать политику в аграрной сфере.