Новому министерству в Украине дадут почти 7 млрд грн: в Раде поддержали законопроект в первом чтении

В Украине на Министерство аграрной политики и продовольствия потратят 6,8 млрд грн. Деньги забрали у Минэкономики и Минэкологии, которые также лишились полномочия регулировать политику в аграрной сфере.

Соответствующие нововведения предусмотрены законопроектом №5197-2, который 30 марта 257 голосами поддержали народные депутаты, сократив сроки рассмотрени, большинство из которых "Слуги народа". Авторы документа – группа из 22 нардепов (чтобы посмотреть поименное голосование, доскролльте новость до конца).

"Целью законопроекта является определение объема финансирования из государственного бюджета Украины в 2021 году расходов на реализацию своих функций Министерством аграрной политики и продовольствия Украины", – говорится в документе.

Проектом закона вносятся изменения в приложения №3 и №4 закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2021-й" в части финансирования бюджетных программ деятельности Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, Государственного агентства рыбного хозяйства Украины и Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра, за счет перераспределения средств .

Так, в приложении к законопроекту указано, что на деятельность Минагрополитики предлагают выделить более 6,8 млрд грн, из которых на аппарат министерства - 4,9 млрд грн, Госрыбагентство – 422,3 млн грн, Госгеокадастр – 1,52 млрд грн.

Следует добавить, что при этом предлагается финансирование Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства снизить с 15,8 млрд грн до 9,4 млрд грн, Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов – с 11,45 грн до млрд 11,04 млрд грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в декабре 2020-го Верховная Рада поддержала назначение главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Романа Лещенко на должность министра аграрной политики.