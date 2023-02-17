Размер индексации пенсий-2023 официально объявили в Кабмине: выплаты повысят 10 млн украинцев

Индексация ("осовременивание") пенсий в Украине в марте составит 20% – это самый масштабный показатель за последние годы. Повышение пенсий коснется более чем 10 млн украинцев.

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При этом т.н. спецпенсии (пожизненное денежное содержание, которое получают экс-судьи, прокуроры и т.д.) в этот раз повышать во время индексации не будут. Об этом заявил премьер-минитр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 17 фераля.

"В 2023 году пенсии для украинцев снова будут повышены. Уже в марте правительство проведет индексацию пенсий на 20%", – сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что согласно закону о госбюджете на 2023 год осовременивание пенсий не было обязательным. Однако его все же решили провести, несмотря на сложности с финансированием, к которым привела полномасштабная война.

Механизм индексации учитывает показатель инфляции и роста зарплат. Учитывая, что инфляция в 2022 году была наиболее высокой за последние годы (26,6%), индексация пенсий также стала существенной.

При этом чем выше пенсия, тем больше будет и размер повышения. А если расчетный размер пенсии значительно меньше, чем минимальная пенсия (около 1920 грн), индексация может таких пенсионеров не коснуться. В Украине такие низкие пенсии получают несколько миллионов человек.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинцы, которые собираются выйти на заслуженный отдых, могут увеличить показатель зарплаты, от которого зависит размер будущей пенсии. Сделать это можно двумя способами.