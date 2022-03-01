Путин запретил вывозить из России больше $10 тысяч

Президент России – страны-агрессора – Владимир Путин запретил вывозить из страны наличную валюту на сумму более $10 тыс. Указ приходит в силу с завтрашнего дня, 2 марта.

"Запретить со 2 марта 2022 года вывоз из РФ наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент $10 тысяч и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка РФ, установленному на дату вывоза", – говорится в указе Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что Путин миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен, которые попали под санкции ЕС из-за военного вторжения России в Украину, покидают совета директоров Альфа-банка. Сам банк тоже находится под санкциями ЕС. Кроме того, после попадания в санкционный список Александр Пономаренко ушел с должности главы совета директоров аэропорта "Шереметьево".

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Об уходе Фридмана и Авена из "Альфы" говорится на официальном сайте банка. Кроме них совет директоров Альфа-банка покидают также бизнесмены Александр Галицкий (инвестор, управляющий партнер Almaz Capital) и Сергей Мацоцкий (основатель IT-холдинга GS Invest), сообщает Forbes.

Ранее Фридман уже вышел из совета директоров Veon – владельца российского мобильного оператора "Вымпелком" (бренд "Билайн"). Российский бизнесмен недавно даже осудил агрессию России в Украине, однако от санкций это его не спасло.