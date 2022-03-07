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Крупнейшие мировые газеты в своих последних выпусках освещали миграционный кризис в Европе из-за нападения России на Украину. Президент РФ Владимир Путин обрушил террор, в результате пострадали миллионы украинцев.

Об этом говорится в материалах главных публикациях крупнейших европейских и американских газе.

The Gurdian: мольба о безопасном коридоре после второй катастрофы во время прекращения огня

Газета сделала главной темой своего номера ситуацию с попыткой мирных жителей бежать из регионов, где российские захватчики скидывают бомбы на жилые дома.

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The Times: Семьи спасаются бегством

Издание также рассказало о ситуацией с беженцами и с их попыткой выбрать в безопасные места.

Financial Times: Запад вводит запрет на российскую нефть, поскольку Москва сохраняет натиск на Украину

Экономическая газета написала о том, что вскоре Запад может ввести эмбарго на российские энергоресурсы.

Daily Mail: глава Минобороны Великобритании: победа Путина не является неизбежной

Daily Mail процитировало британское минобороны, которое считает, что Россия может проиграть в развязанной против Украины войне.

Daily News: Америка, пожалуйста, помогите нам – сейчас!

Daily Telegraph Варварский Путин обрушивает террор

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Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а Россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!