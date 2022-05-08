Путин тратит на войну почти 1 млрд долларов в день: это годовой бюджет одного из крупнейших городов РФ

Россия тратит на войну с Украиной 900 млн долларов в день. Эта сумма включает в себя выплаты солдатам, обеспечение их боеприпасами, а также стоимость ремонта утерянной или поврежденной военной техники. При этом годовой бюджет третьего по населению города РФ – Новосибирска – составляет те же 900 млн долларов (60 млрд рублей по актуальному курсу). Т.е., Россия ежедневно "сжигает" в Украине годовой бюджет оного из своих крупнейших городов.

Такие подсчеты сделал главный редактор военного издания Sofrep Шон Спунтс, сообщает Newsweek. Отмечается: помимо вышеперечисленного, РФ также должна платить за тысячи единиц критически важного оружия и запущенных крылатых ракет, "каждая из которых стоит около 1,5 млн долларов".

В то же время подчеркивается: общие же потери России от войны еще серьезнее. Ведь приведенные Спунтсом цифры учитывают только военные расходы и не берут во внимание финансовые потери, которые Россия "могла понести из-за жестких экономических санкций, введенных против нее Западом".

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"Российская экономика может быть отброшена на целых 30 лет, поскольку рубль рухнул. При этом, по данным Белого дома, эти санкции могут остаться в силе, даже если Россия выведет свои войска с Украины", – объяснили аналитики.

В свою очередь, Forbes ранее подсчитал, что по состоянию на конец апреля, Россия выпустила по Украине более 1300 ракет. Их общая стоимость оценивается в 7,5 млрд долларов.

При этом подчеркивается: в подсчете учитывались лишь случаи, "когда точно был известен класс ракеты, запущенной по Украине". На самом же деле, "таких ракет могло быть больше".

Как сообщал OBOZREVATEL, еще по состоянию на начало апреля, совокупное состояние 22 богатейших российских олигархов, представленных в рейтинге миллиардеров Bloomberg Billionaires Index, с начала 2022 года сократилось на 50,1 миллиарда – до 299,47 млрд долларов. Больше всех потерял совладелец нефтяного гиганта "Лукойл" Вагит Алекперов – его состояние "похудело" на 17,4 млрд долларов, до 5,36 миллиарда.