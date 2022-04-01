Российские олигархи сильно "обеднели" на фоне войны РФ с Украиной: кто потерял больше всех

Совокупное состояние 22 богатейших российских олигархов, представленных в рейтинге миллиардеров Bloomberg Billionaires Index, с начала 2022 года сократилось на 50,1 миллиарда – до 299,47 млрд долларов. Больше всех потерял совладелец нефтяного гиганта "Лукойл" Вагит Алекперов – его состояние "похудело" на 17,4 млрд долларов, до 5,36 миллиарда.

Примечательно, что состояния ТОП-5 "богатейших из богатейших" российских олигархов в 2022 году сократились на 18,54 млрд долларов из "общих" 50,1 миллиарда, т.е., почти на треть этой суммы. Первая пятерка богатейших россиян по версии Bloomberg пока выглядит так:

Владимир Потанин (горно-металлургическая компания "Норникель") – 29,4 млрд долларов (это на 1,47 млрд долларов меньше, чем в начале года);

Видео дня

Леонид Михельсон (занимающаяся добычей природного газа компания "Новатэк") – 27,5 млрд долларов (меньше на 4,9 млрд долларов);

Алексей Мордашов (сталелитейная и горнодобывающая компания "Северсталь") – 23,1 млрд долларов (меньше на 5,7 млрд долларов);

Владимир Лисин (Новолипецкий металлургический комбинат) – 23 млрд долларов (меньше на 4,97 млрд долларов);

Алишер Усманов (горно-металлургический холдинг USM Holdings) – 19,8 млрд долларов (меньше на 1,5 млрд долларов).

Ранее же стало известно, что российские богачи активно пытаются продать свои элитные дома на Манхэттене (Нью-Йорк, США). Они боятся расширения санкций, а также того, что должны будут покинуть Америку, а продать недвижимость уже не смогут.

Например, особняк соучредителя "Альфа-банка" Алексея Кузьмичева (фигурирует в санкционном списке) в Верхнем Ист-Сайде был выставлен на продажу за 41 млн долларов. То есть бизнесмен пытается продать жилье на 1 млн долларов дешевле, чем купил в 2016 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что санкции, введенные против российских олигархов, снимать не будут. А владелец лондонского футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович больше не сможет вернуться в Британию.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!