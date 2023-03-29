Срок жизни россиян изменился: Путин рассказал, сколько они живут

Российский президент Владимир Путин заявил, что россияне стали дольше жить. По его словам, за 2022 год продолжительность жизни в РФ выросла на 2,7 года – до 72,8 года.

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Об этом он сообщил во время совещания с членами правительства РФ. Отметив также, что смертность среди россиян снижается – хотя Росстат ранее утверждал обратное.

"За прошлый год продолжительность жизни в России выросла на 2,7 года. Сейчас она составляет 72,8 года. Продолжает снижаться смертность", – сказал российский президент.

При этом он подчеркнул: тенденцию к увеличению срока жизни россиян власти страны должны поддерживать. "Принципиально важно поддержать эти тенденции в области демографии. Это интегральная, важнейшая задача для всех уровней власти", – отметил Путин.

Путин соврал?

В то же время, по данным росСМИ, по состоянию на начало февраля Россия вымирала со скоростью 1,5 тыс. человек в день. Это стало рекордным скачком смертности с 1947 года.

"По итогам 2022 года численность постоянного населения РФ сократилась еще на 566 тыс. человек, отчитался Росстат", – говорится в сообщении. При этом подчеркивается: впервые с начала 2000-х официальная статистика фиксирует сокращение населения пятый год подряд. Так:

в 2018 году постоянных жителей в стране стало меньше на 100 тыс. человек;

в 2019-м – на 100 тыс. человек;

в 2020-м – на 500 тыс. человек;

в 2021-м – на 600 тыс. человек.

"И это не конец. "Дно" рождаемости, установленное в конце 1990-х, после постсоветской экономической катастрофы, будет пробито в следующем году, если война в Украине продолжится", – констатируют авторы материала.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Путин признал, что введенные против страны санкции действуют. По его словам, уже в скором времени экономика РФ испытает негативное влияние ограничений. Хотя еще совсем недавно хозяин Кремля уверял, Россия только выиграла от разрыва связей с Западом.

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