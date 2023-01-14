Путин проиграл газовую войну: Германия заполнила хранилища без "Газпрома"
Президент РФ Владимир Путин проиграл газовую войну ЕС. Россия больше не может использовать свой природный газ для шантажа Берлина. Германия заполнила свои хранилища без помощи "Газпрома" и готовится к следующей зиме.
Об этом в своей статье для DW написал эксперт Андрей Гурков. В Германии самые большие мощности по хранению природного газа во всем ЕС. И если в середине января, в разгар отопительного сезона, они все еще заполнены более чем на 90%, значит, потеря поставок российского газа больше не представляет угрозы.
Когда почти 11 месяцев назад Россия вторглась в Украину, Германия импортировала более половины своего природного газа из России. Таким образом, шантаж Германии был центральным элементом экономического давления, которое Москва оказывала на Европейский Союз.
"Немцы не мерзнут в своих домах; они не были вынуждены закрыть свои заводы. Политики в Берлине больше не боятся, что Москва может отомстить Германии и поставить страну в тупик. Нет – Германия сама отказалась от угля и сырой нефти из России в рамках санкций ЕС, а с конца августа не получает и природного газа от "Газпрома", – отметил Гурков.
В качестве еще одного доказательства того, что Путин проиграл газовую войну, немецкой экономике и населению был дан недвусмысленный отказ от двух источников одновременно: государственного регулирующего органа и отраслевой ассоциации.
Как сообщал OBOZREVATEL, по словам исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, украинцам следует готовиться к длительным отключениям электричества. А плановые отключения сменят плановые включения, когда свет будут подавать по 2-3 часа в сутки.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!
"Газпром" потерял крупнейший рынок сбыта. Однако эксперты INES также смоделировали наихудший сценарий: погода становится особенно холодной, доступность сжиженного природного газа резко падает в результате внезапного очень высокого спроса со стороны Азии, а Россия одновременно прекращает все поставки газа в Европу. Но даже при таком сценарии Германии не стоит опасаться нехватки газа ни в текущем, ни в следующем отопительном периоде.