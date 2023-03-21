Путин после встречи с Си готов переводить внешнюю торговлю России на юани

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова перейти на внешнеторговые расчеты в юанях. Причем речь идет не только о торговле с Китаем, но и с третьими странами, включая государства Африки и Латинской Америки.

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Об этом Путин заявил на встрече с главой КНР Си Цзиньпинем в Москве. "Мы за использование китайских юаней в расчетах между Россией и странами Азии, Африки, Латинской Америки. Уверен, эти формы расчетов в юанях будут развиваться между российскими партнерами и их коллегами в третьих странах", – сказал Путин.

Интересно, что еще в 2022 году глава Кремля настаивал на максимальном переводе российской внешней торговли на расчеты в рублях. Речь шла, в частности, о странах Азии, Турции, Индии и т.д.

Также предполагалось использование валют "дружественных" стран, однако говорилось лишь о двухсторонней торговле. Например, с Китаем в рублях и юанях, а с Индией – в рублях и рупиях.

"Ограничения, которые недружественные страны ввели против России, повлияли на возможности отечественного бизнеса, затруднили логистику экспортных и импортных поставок, создали препятствия для проведения расчетов. Необходимо оказать максимальное содействие предпринимателям в решении этих проблем, в том числе ускорить переход внешней торговли на расчеты в рублях и в национальных валютах стран-надежных деловых партнёров", – заявлял Путин 18 апреля 2022 года.

Теперь, судя по всему, доминирование рубля, которого хотел добиться Путин после череды западный санкций, перестало быть приоритетом для хозяина Кремля. Вместо этого Россия будет вынуждена усиливать экономическую зависимость от Китая.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Института изучения войны, Си Цзиньпин и Путин предлагали разные интерпретации китайско-российских отношений в будущем. Лидер КНР предложил более сдержанное видение сотрудничества, чем то, которого добивался глава РФ.