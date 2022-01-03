Проверят покупки и заставят заплатить налоги за расходы: как в Украине борются с тенью и как это делают в странах ЕС

В странах ЕС продолжают ужесточать борьбу с теневой экономикой. Так, в Италии приняли решение запретить все платежи наличными, которые превышают 1 тыс. евро. Похожие запреты действую в абсолютном большинстве стран Европы.

Меняет свое законодательство также и Украина: всего за несколько лет в стране ужесточили банковский контроль, усовершенствовали контроль переводов, а теперь – готовят проверки и расходов.

О том, как в Украине и ЕС сокращают уровень тени, читайте в материале OBOZREVATEL.

В Чехии действует ограничения на наличные платежи в размере 14 тыс. евро (429,3 тыс. грн). При этом во Франции и с недавних пор в Италии – всего 1000 евро (30,6 тыс. грн). Некоторые страны используют разные лимиты для своих граждан и иностранцев. Такие правила прописаны для того, чтобы дать возможность туристам делать дорогостоящие покупки и расплачиваться так, как им удобно.

Видео дня

Например, в Болгарии местный житель может потратить до 2,5 тыс. евро (76,6 тыс. грн), а иностранец – до 15 тыс. евро (460 тыс. грн). Во Франции иностранец может тратить в 15 раз больше налички – до 15 тыс. евро, против 1 тыс. евро для местных.

В некоторых странах, например, Норвегии, лимиты не установлены, но при этом уровень безналичных платежей стремительно движется к 100%. Еще несколько лет назад в норвежском Центробанке заявили, что их экономику уже можно считать "безналичной". Во многих кафе и ресторанах и даже в точках продажи уличной еды наличку не принимают.

Кроме того, и уровень теневой экономики там один из наименьших в Европе. Украина же по этому показателю лидирует. По разным оценкам, у нас около 40% спрятано, с этих средств не платятся налоги, они не идут на финансирование медицины, обороны, пенсий.

И несмотря на такую ситуацию, лимит на наличные расчеты у нас выше, чем в относительно развитых Италии и Франции. Лимиты не установлены примерно в каждой третей стране ЕС, говорится в отчете Еврокомиссии. Там предлагают во всех страна-членах установить порог от 10 тыс. евро (цифра может быть меньшей, но не может быть выше).

"Лимиты уже существуют примерно в двух третях государств-членов, но суммы различаются. Национальные лимиты до 10 000 евро могут оставаться в силе. Ограничение крупных денежных выплат затрудняет отмывание грязных денег преступниками. Кроме того, будет запрещено предоставление анонимных кошельков с криптоактивами", – предложили в Еврокомиссии.

В странах ЕС уже давно запрещены анонимные банковские карты (такой же запрет действует и в Украине). Кроме того, без подтверждения доходов невозможно открыть депозит в банке, получить крупный перевод.

В Украине проводят усиленный контроль:

операции с наличкой;

операции на нетипичные для клиента суммы или на сумму от 400 тыс. грн;

переводы, которые совершают с участием PEP (публичные лица: чиновники, депутаты всех уровней);

операции физлиц-предпринимателей ("ФОПов") и юридических лиц, которые открылись менее трех месяцев назад.

"На любую транзакцию у вас должен быть ответ: почему она происходит. Когда вы открываете счет в банке, вас попросят заполнить анкету, в частности, обозначить, зачем он вам нужен, какой объем операций будет по нему проходить, ваше финансовое состояние", – поясняет советник председателя правления одного из банков Василий Невмержицкий.

Еще один способ борьбы с теневой экономикой – создать условия, при которых воспользоваться "серой" наличкой будет крайне сложно. И один из методов – непрямые методы налогового контроля.

"Налоговая сможет спросить о происхождении денег на приобретение ценного актива. И если человек не сможет ответить или показать декларацию об амнистии – он будет вынужден доплатить налог по расходы, которые не может объяснить", – сообщил глава профильного комитета Рады Даниил Гетманцев.

Если, к примеру, вы решите потратить накопленные за счет серой зарплаты деньги на покупку машины, налоговики могут задаться вопросом: откуда вы взяли такие деньги, и если ответа не будет, доначислят 19,5% налога к указанной сумме.

Здесь также стоит отметить, что "спрятаться" за рассказами о том, что копили в течение десятилетий с небольшого белого дохода, также не удастся. Налоговая в базах хранит информацию о всех белых доходах украинцев с 1995 года. Поэтому сопоставить заработок и накопления можно за последние 27 лет.

Украина считается в вопросе налогового контроля одной из самых наименее успешных стран Европы. В мире среди стран с жестким налоговым законодательством можно отметить США. Так, в Штатах работает "офис свистунов" – учреждение, куда можно пожаловаться на соседа, который, возможно, живет не по средствам. Кроме того, специальные агенты ходят по компаниям, представляются инвесторами, покупателями и узнают данные о реальном обороте, доходе и т.д.