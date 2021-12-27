В Италии запретили платить наличкой за покупки дороже 1000 евро

В Италии с 1 января 2022 лимит на платежи наличными будет снижены с 2000 евро до 1000 евро (около 30 тыс. грн в эквиваленте). Таким образом правительство страны борется с теневой экономикой, что должно помочь в преодолении последствий коронакризиса.

До июля 2020 года лимит на наличные платежи в Италии составлял 3000 евро. С тех пор лимит снижают уже второй раз, пишет La Reppublica.

Рассчитываться наличными с 1 января можно будет, если сумма не превышает 999 евро включительно. Лимит распространяется на такие операции:

денежные переводы как в адрес физических, так и в адрес юридических лица (т.е. покупки в магазинах тоже входят в этот пункт);

обмен валют;

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займы и пожертвования, даже если оборот наличности происходит между членами семьи;

переводы ценных бумаг на предъявителя в евро или в иностранной валюте, осуществляемый по любой причине между различными субъектами, будь то физические или юридические лица.

Исключение составляет обналичивание денег с карты или внесение налички на банковский счет. Причина заключается в том, что такие операции не является переводом между разными субъектами.

Также в Италии владельцы магазинов и другие предприниматели будут обязаны принимать карты при покупке на любую сумму. Если продавец откажется продать товар или услугу за безнал, он заплатит штраф в сумме от 30 евро плюс процент от стоимости покупки.

Ограничение в 1000 евро действовало в Италии еще шесть лет назад. Но потом оно было отменено, в 2016-м году правительство Маттео Ренци снова увеличило граничную сумму расчета наличкой до 3000 евро. Теперь старый лимит вернули.

"Банк Италии провел исследование последствий повышения потолка [расчета наличными] в 2016 году. Оказалось, что оно привело к увеличению теневой экономики экономики на 0,5 процентного пункта. Авторы [исследования] пришли к выводу, ...что более жесткие ограничения в обращении наличных являются эффективными инструментами борьбы с уклонением от уплаты налогов", – говорится в статье La Reppublica.

Италия, как и многие страны Западной Европы (например, Германия) с трудом переходит на безналичные платежи. В большинстве небольших торговых точек продавцы до сих пор предпочитают расчеты исключительно наличными. Это вредит экономике страны, ведь доходы "налом" проще скрыть от налоговой, чем безналичные поступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине также действует ограничение на расчеты наличными. В 2017 году пороговая сумма уменьшена втрое – со 150 тыс. до 50 тыс. грн.

Ограничения на расчеты наличными способствуют детенизации экономики. Кроме того, они приводят к развитию cashless-сегмента, в результате чего снижаются расходы государства на изготовление денег, а также расходы банков на инкассацию и хранение налички.