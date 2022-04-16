Пропутинские олигархи связаны с недвижимостью в Великобритании на $955 млн – ВВС

Подсанкционные российские олигархи связаны с британской недвижимостью на 800 млн фунтов стерлингов ($955 млн). Большинство пропутинских миллиардеров попали под санкции после вторжения РФ в Украину.

Об этом говорится в материале ВВС. Империя собственности владельца "Челси" Романа Абрамовича составляет 230 млн фунтов стерлингов ($302 млн).

Роман Абрамович

У олигарха обширный портфель недвижимости в Великобритании, включающий более 50 роскошных резиденций, большинство из которых находится на Фулхэм-роуд (западный Лондон). По данным земельного кадастра, через свою британскую компанию Fordstam Limited Абрамович владеет десятками квартир в Chelsea Village, а также отелем и жилым комплексом вокруг стадиона "Стэмфорд Бридж".

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Его самая дорогая лондонская недвижимость – дом с 15 спальнями на улице, которую называют Улица миллиардеров. С его огромными итальянскими особняками и оштукатуренными фасадами он является домом для членов королевской семьи и послов, а также олигархов.

Абрамович купил недвижимость в западном Лондоне через офшорную компанию в 2011 году, заплатив, как сообщается, 90 млн фунтов стерлингов ($107,4 млн). В 2016-м ему было предоставлено разрешение на реконструкцию стоимостью 28 млн фунтов стерлингов ($33,4 млн), включая подземный бассейн.

В 2017 году олигарх использовал Fordstam Limited, чтобы купить квартиру недалеко от Кингс-роуд за 8,7 млн фунтов стерлингов ($10,3 млн). Еще через два года он заплатил 22,3 млн фунтов стерлингов ($26,6 млн) за трехэтажный пентхаус на месте бывшей электростанции Lots Road в Челси.

Алишер Усманов

Еще 3 марта правительство Великобритании ввело полное замораживание активов и запрет на поездки Алишера Усманова, сославшись на "тесные связи российского миллиардера с Кремлем". Это последовало за аналогичным шагом со стороны ЕС.

Уроженец Узбекистана, бизнесмен и бывший акционер лондонского "Арсенала" является соратником мажоритарного акционера "Эвертона" Фархада Мошири, а тот в свою очередь председателем холдинга USM Holdings Усманова. Футбольный клуб "Эвертон" из Ливерпуля приостановил все сделки с бизнесом Усманова, в том числе спонсирование USM их тренировочной базы.

Его состояние оценивается в $18,4 млрд. Усманов также владеет домом Бичвуд в Хайгейте (северный Лондон) и поместьем Саттон-Плейс 16-го века в Суррее, как заявили в правительстве Великобритании.

Но представитель Усманова заявил, что большая часть имущества миллиардера в Великобритании, а также яхта стоимостью $600 млн уже "переведены в безотзывные трасты", что потенциально делает их вне досягаемости санкций.

Усманов купил Beechwood House за 48 млн фунтов стерлингов ($57,3 млн) в 2008 году, используя офшорную компанию. В рамках расследования, проводимого совместно с Международным консорциумом журналистов-расследователей, BBC получила документ, свидетельствующий о том, что в 2005 году олигарх получил ипотечный кредит для частичного финансирования платежей за Sutton Place через две фирмы на Кипре. Два его племянника владеют многомиллионной недвижимостью на севере Лондона.

Олег Дерипаска

Правительство Великобритании, введя санкции в отношении олигарха, озвучило его состояние в 2 млрд фунтов стерлингов ($2,3 млрд) и назвало "деловым партнером" Романа Абрамовича. У Дерипаски есть многомиллионный портфель недвижимости в стране, включая особняк в стиле ар-деко Hamstone House в Вейбридже (графство Суррей).

Миллиардер также владеет большим домом на Белгрейв-сквер. Также есть доказательства того, что у Дерипаски есть здание в пяти минутах ходьбы от Букингемского дворца. Дом с террасой 17-го века был куплен в 2004 году за 4,7 млн фунтов стерлингов ($5,6 млн) Astibe Limited – оффшорной подставной компанией, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, которая фигурирует в годовой отчетности EN+ (энергетическая и металлургическая группа, в которой Дерипаска имеет долю). .

Михаил Фридман

Миллиардер заморозил свои акции в инвестиционной компании LetterOne, которая владеет международной сетью здорового питания Holland & Barrett, после того, как ЕС наложил на него санкции после вторжения России в Украину. 15 марта он также подвергся санкциям со стороны британского правительства, заявившего, что он "тесно связан с президентом Владимиром Путиным".

Фридман сказал ВВС, что введение санкций правительством Великобритании повергло его в "шок" и что заявление, что он был тесно связан с Владимиром Путиным, было "абсолютно неверным". LetterOne, чуть менее 50% которой принадлежит олигарху и его партнеру Петру Авену, объявила, что они "прекратили какое-либо участие в компании".

Миллиардер владеет огромной собственностью Athlone House на севере Лондона, за которую он заплатил 65 млн фунтов стерлингов ($77,5 млн) в 2016 году.

Петр Авен

Он был назван в санкциях ЕС "одним из ближайших олигархов Владимира Путина". Записи земельного кадастра показывают, что кипрская компания заплатила 8 млн фунтов стерлингов ($9,5 млн) в 2009 году за его дом Ingliston House в Вирджиния-Уотер (Суррей). Авен владеет обширной частной коллекцией произведений искусства, в которую входят работы Василия Кандинского, Луизы Буржуа и Генри Мура.

Попав под санкции ЕС, он ушел с поста попечителя Королевской академии. Авен рассказал ВВС, что его семья также владеет квартирой с двумя спальнями и студией в центре Лондона.

Он добавил, что "категорически не согласен" с описанием его правительством Великобритании как "прокремлевского олигарха". По словам Авена, что санкции против него "понятны, но несправедливы", добавив, что не видит веских причин для применения санкций.

Герман Хан

Уроженец Киева является "близким соратником Владимира Путина, который был причастен к дестабилизации Украины", как заявили власти Великобритании. Хан и его жена Анжелика владеют несколькими объектами недвижимости в Англии.

Панамские документы показали, что пара владеет акциями сейшельской компании Apilosa Corporation. Документы земельного кадастра свидетельствуют, что в 2008-м компания заплатила 62 млн фунтов стерлингов ($74 млн) за две квартиры, которые расположены вблизи Букингемского дворца.

Еще две квартиры в этом районе Герман Хан купил в 2005 году. В 2018-м они были переписаны на имя жены.

Пара также приобрела особняк в Вирджиния-Уотер (Суррей) за 26 млн фунтов стерлингов ($31 млн) в 2014 году. Записи показывают, что год назад особняк был продан компании Ravenmorrow Limited за 31 млн фунтов стерлингов ($37 млн).

Игорь Шувалов

Правительство Великобритании заявило, что Игорь Шувалов "является ключевым членом ближайшего окружения Путина". Официальные лица подтвердили, что его активы в Великобритании включают две роскошные квартиры в Уайтхолле стоимостью около 11 млн фунтов стерлингов ($13,1 млн).

Документы земельного кадастра показывают, что объекты недвижимости принадлежат ООО "Сова Недвижимость", что, согласно официальным документам, полученным Фондом борьбы с коррупцией (созданный оппозиционеров Алексеем Навальным), указывает на то, что они принадлежали Шувалову и его жене.

Представитель олигарха подтвердил, что право собственности на квартиры было передано российской компании, "подконтрольной семье Шуваловых" в 2014 году. Стоимость квартир превышает 634 тыс. фунтов стерлингов ($756,8 тыс.), которые миллиардер объявил российскому парламенту своим совместным имуществом.

Саид Гуцериев

В августе 2021 года попал под санкции Великобритании из-за его близких отношений с нелегитимным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Гуцериев является основателем группы компаний "Сафмар".

Документы Pandora показали, что Саид Гуцериев владеет многомиллионным офисным зданием в лондонском Сити, купленным более чем за 40 млн фунтов стерлингов ($47,7 млн) через секретную офшорную компанию.

Юрий Соловьев

Олигарх является высокопоставленным руководителем находящегося под санкциями российского банка ВТБ. 51-летний россиянин имеет также британское гражданство.

По словам представителей Минфина США, его жена Галина Улютина "ранее была замешана в схеме получения золотых паспортов" в Болгарии. Схемы "золотой паспорт" позволяют гражданам одной страны получить гражданство другой страны за счет инвестиций.

Соловьев владеет двумя объектами недвижимости в Лондоне на свое имя (в Хэмпстеде и Вестминстере). Третья квартира рядом с Кенсингтонским дворцом была куплена на имя родственника за 2,2 млн фунтов стерлингов ($2,6 млн) в 2006 году и раскрыта в утечке Панамских документов спустя 10 лет.

Представитель ВТБ сообщил ВВС, что Соловьев покинул группу ВТБ 24 февраля 2022 года в день, когда Россия начала вторжение в Украину. "Соловьев не подвергался санкциям ни одной страны во время работы в ВТБ", – говорится в заявлении.

Андрей Акимов

Глава правления государственного Газпромбанка попал под санкции США еще в 2018 году. В апреле Акимов попал в ограничительные списки Великобритании.

По словам Кэтрин Белтон в ее книге "Люди Путина", он бывший сотрудник разведки и "один из самых важных финансистов режима Владимира Путина". В сотрудничестве с Международным консорциумом журналистов обнаружила в утечке документов Pandora доказательства, связывающие Акимова с недвижимостью в английской столице.

Документы Земельного кадастра показывают, что партнерша Акимова Марианна Чайкина владеет квартирой в Найтсбридже. Он был куплен за 10 млн фунтов стерлингов ($11,9 млн) компанией из Британских Виргинских островов Inma Investments в 2012 году.

Также Чайкина указана как совладелица ряда фирм Акимова в просочившихся корпоративных отчетах, а российские СМИ называют ее женой предпринимателя.

Полина Ковалева (падчерица министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова)

Лавров попал под санкции британского правительства одновременно с Владимиром Путиным. Еще 24 марта власти ввели санкции в отношении Ковалевой, заявив, что она владеет лондонской недвижимостью стоимостью на 4 млн фунтов стерлингов ($4,7 млн).

Документы земельного кадастра показывают, что Полина Ковалева купила квартиру в Кенсингтоне без ипотеки в 2016 году, когда ей был 21 год.

Аркадий Ротенберг

Миллиардер – один из самых близких друзей диктатора Путина. Он купил недвижимость в деревне Виндлшем в 2012 году за 27,5 млн фунтов стерлингов ($32,8 млн) через компанию Ravendark Holdings Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

В ноябре 2021 года в Высоком суде постановили, что дом находится в доверительном управлении в пользу Ротенберга. Это было обжаловано, но дело еще не решено.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Испании обнаружили четыре яхты, лодочный причал и 29 объектов недвижимости, принадлежащих россиянам, близким к окружению диктатора Владимира Путина. Аж 16 из 34 активов находятся в Каталонии.