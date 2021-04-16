Глава НБУ заявил, что Украина продаст ПриватБанк

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что ПриватБанк вскоре могут приватизировать.

"Наш банковский сектор обладает значительным потенциалом для международных инвесторов. Мы надеемся, что в ближайшее время международные банковские группы приобретут доли в украинских госбанках. Согласно нашим планам, скоро на продажу будет выставлен крупнейший банковский актив Украины – ПриватБанк", – сообщил Шевченко в интервью GlobalCapital.

По его словам, приватизация ПриватБанка, которому принадлежит 20% украинского банковского рынка, заинтересует самых престижных международных инвесторов, в том числе из США и ЕС.

Шевченко прогнозирует, что за пять лет доля государства в банковской системе снизится с 55% до 25%, что поможет ей стать более независимой.

Глава НБУ также напомнил, что Международная финансовая корпорация и государственный Укргазбанк подписали договор о выделении банку пятилетнего займа на 30 млн евро. Кроме того, ведутся переговоры о вхождении Европейского банка реконструкции и развития в капитал Ощадбанка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 декабря 2016 ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен.

В конце июня 2017 Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.