ПриватБанк изменил правила с кредитками: как работает финансовое учреждение

ПриватБанк не будет взымать платежи за "Оплату частями" и "Мгновенную рассрочку". Кредитную рассрочку продлили до 1 июня.

"Если до войны вы приобрели что-то в “Оплату частями” или “Мгновенной рассрочке”, не стоит беспокоиться об обязательных платежах. ПриватБанк объявил кредитные каникулы до 1 июня для всех клиентов, кроме тех, кто имел просрочку обязательств более 90 дней. Для остальных вносить платежи сейчас не обязательно, просрочка не будет формироваться", – написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.

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Что изменили:

вернули кредитный лимит (ранее его блокировали);

договор под 0,00001% и без обязательного минимального платежа действуют до 1 июня 2022 года по кредитным картам: Карточка Универсальная, Карточка Универсальная Gold и премиальные карты;

кредитные каникулы будут действовать и по карточкам, которые просрочили обязательства сроком до 90 дней включительно.

"На период кредитных каникул клиенты могут вносить средства на кредитную карту по собственному желанию. Процесс перевода клиентов в льготные условия договора будет происходить в автоматическом режиме поэтапно", – заявили в банке.