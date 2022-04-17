Президент Франции заявил, что страна готова отказаться от нефти и газа

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что она должна стать первым независимым от традиционных энергоносителей крупным государством. Он обещает, что в случае своего переизбрания запустит процесс отказа Франции от использования нефти, угля и газа.

Об этом сообщает Midi Libre. "Макрон пообещал, что сделает Францию ​​первым большим государством, которое прекратит использовать нефть, уголь и газ", – говорится в сообщении.

Отмечается: свое заявление Макрон сделал во время выступления "перед молодыми избирателям, а также теми, кто беспокоится об экологии". Поэтому рассматривать его нужно не столько в смысле возможного отказа Франции от российских энергоресурсов, сколько в общем контексте перехода от традиционных источников энергии.

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Напомним: во второй тур выборов президента Франции прошли:

Эммануэль Макрон, набравший 27,6% голосов в первом туре ;

Марин Ле Пен – 23,41%.

Голосование состоится 24 апреля. Примечательно, что большинство кандидатов, которые проиграли, призвали свой электорат отдать голоса действующему президенту.

В то же время, Франция на уровне ЕС уже поддержала нефтяное эмбарго в отношении России. "Поговорил с моим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом. Благодарен Франции за поддержку нефтяного эмбарго в отношении России на уровне ЕС. Украина убеждена, что этот шаг нужно сделать как можно скорее. Я высоко оцениваю решение Франции вернуть своего посла в Киев", – сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Европарламент большинством голосов принял резолюцию с призывом немедленно ввести энергетическое эмбарго против России. Впрочем, это всего лишь политическое намерение, которое не обязательно повлечет за собой принятие конкретных решений.