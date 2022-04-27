Премьер Польши объявил о полной независимости от России и ее газа

Польша стала полностью независимой от российского газа и от России в целом. Стране хватает топлива из альтернативных источников.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает его канцелярия 27 апреля. Заявление сделано после того, как Россия остановила поставки газа в Польшу после ее отказа платить за топливо в рублях.

"С сегодняшнего дня мы перестали находиться в какой-либо зависимости от России. Наши хранилища по-прежнему заполнены, мы будем наполнять их ежедневно на 100%. На сегодняшний день это 78% поставок – с севера, юга, запада, а также отечественное производство", – сказал Моравецкий.

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Ранее он уже отмечал, что Польша получает газ, благодаря государственной стратегии диверсификации источников поставок. Речь, в частности, идет о газовых соединениях на западной и южной границах Польши и терминале СПГ в Свиноуйсьце.

Газ у России Польша закупала по так называемому ямальскому контракту. Впервые он был заключен еще в 1996 году, после чего неоднократно продлевался.

Формально его срок действия истекает в конце 2022 года, и Варшава уже заявляла, что не будет продлевать соглашение и полностью откажется от российского газа. Своим отказом от поставок "Газпром" просто ускорил процесс.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин решил отключать от газа страны ЕС, которые отказались платить за газ рублями. Первой об остановке поставок уведомили Польшу

Также "Газпром" приостанавил поставки газа в Болгарию. Госкомпания "Булгаргаз" была проинформирована о приостановке импорта топлива с 27 апреля.

При этом болгарская сторона полностью выполнила свои обязательства и осуществила все платежи, требуемые по действующему контракту, своевременно, строго и согласно его положениям. Ведь в контакте нет требования платить в рублях.