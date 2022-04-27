Путин сам ввел газовое эмбарго против России: сколько денег потеряет и когда отключит все страны ЕС

Президент РФ Владимир Путин решил отключать от газа страны ЕС, которые отказались платить за газ рублями. У большинства государств подписаны долгосрочные контракты на оплату в евро и долларах, а Еврокомиссия сделала вывод, что оплата рублями нарушит санкции. Несмотря на это, "Газпром" уже начал отключать те страны, которые отказались от рублевых счетов. Об отключении газа уведомили Польшу и Болгарию.

Уже в начале мая, когда большинство стран должны провести расчеты, от газа могут отключить и другие страны ЕС. Таким образом, Путин самостоятельно ввел против своей страны газовое эмбарго. Теперь страна-агрессоср рискует потерять около 40% своего бюджета.

Как отмечает Bloomberg, Россия требует, чтобы компании открывали в Газпромбанке два счета в иностранной валюте и один в рублях. Российский банк конвертировал платежи в иностранной валюте в рубли перед переводом платежа в государственную газовую компанию "Газпром".

Видео дня

"Москва выполняет угрозу прекращения поставок газа в страны, которые отказываются от нового требования президента Владимира Путина платить за топливо в рублях. Европейский союз в принципе отклонил этот шаг, но теперь сроки платежей начинают приближаться, правительствам по всей Европе необходимо решить, принять ли условия Путина или потерять важные поставки", – говорится в публикации.

До сих пор санкции ЕС не касались энергетического сектора. Всего есть три сценария развития событий. Каждый из них потребуют миллиардных вложений со стороны стран Евросоюза. Первый сценарий предполагает отказ от энергоносителей из России в течение двух-трех лет без введения каких-либо санкций. Это в любом случае произойдет, так как спустя восемь лет российской агрессии, европейцы наконец поняли, что для РФ экспорт энергоресурсов – инструмент влияния. Такой сценарий ударит по России очень нескоро и не даст возможности лишить РФ возможности финансировать свою армию.

Второй сценарий предполагает поэтапный отказ от газа и нефти. Например, введение отложенных санкций. Те государства, которые меньше всего зависят от российского топлива, могут уже пойти на такой шаг со следующего года. Это также не даст возможности нанести мгновенный удар по РФ.

Третий сценарий: ЕС пойдет на кардинальный шаг и в течение года откажется от газа и нефти из РФ. В таком случае энергоресурсы значительно подорожают, придется отказаться от планов сокращения атомной генерации, а зимой температуру в квартирах и домах придется снизить в среднем на 4 градуса – до 18 градусов.

OBOZREVATEL сообщал, что Польша предложит обложить в Евросоюзе российские энергоресурсы дополнительными сборами и ввести квоты на использование. Власти намерены предложить пакет мер в рамках блока, по аналогии с системой торговли выбросами ЕС (ETS), который бы стимулировал страны союза отказываться от энергоресурсов из страны-террориста.