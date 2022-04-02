Литва первой в ЕС отказалась от российского газа: заявление властей

Литва полностью отказалась от газа из России – страны-террориста. Как заявили в Минэнергетики государства 2 апреля, решение принято в связи со стремлением к полной энергетической независимости от российского газа, что является ответом на энергошантаж РФ в Европе и войну в Украине.

С начала апреля литовская газотранспортная система работает без импорта российского газа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Литвы.

Министр энергетики Дайнюс Крейвис заявид, что это поворотный момент в истории энергетической независимости страны. "Мы первая страна ЕС среди стран-поставщиков "Газпрома", добившаяся независимости от поставок российского газа, и это результат многолетнего последовательного энергетическая политика и своевременные инфраструктурные решения", – сказал он.

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Это подтверждают и данные оператора газотранспортной системы Литвы Amber Grid, которые показывают, что на 2 апреля импорт российского газа по литовско-белорусскому соединению составил 0 МВтч.

"Все потребности Литвы в газе удовлетворяются через Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ). В официально объявленных графиках оператора терминала сжиженного природного газа "Клайпедос нафта" указано, что ежемесячно на терминал будет поступать три больших объема сжиженного природного газа, чего хватит всем клиентам. На ближайший период клиенты разместили заказы на транспортировку газа только с терминала. При необходимости газ можно будет поставлять в Литву и через газовое соединение с Латвией, а с 1 мая – и через газовое соединение с Польшей", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Молдова не будет вводить санкции против России, которая развернула войну против Украины. Как объяснила президент Майя Санду, так государство может остаться без газа и электроэнергии из страны-террориста;

больше 30 государств вслед за США дали согласие высвободить нефть из стратегических резервов. Это добавит на рынок десятки миллионов баррелей, заявил американский президент Джо Байден. Он отметил, что таким образом страны во всем мире выступили против использования Россией энергоресурсов как оружия против других государств.

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