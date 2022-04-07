Премьер Италии Драги поддержал введение эмбарго на российские газ и нефть

Премьер-министр Италии Марио Драги выступил за эмбарго на импорт российского газа и нефти. Он заявил, что поддержит решение Европейского Союза.

Об этом глава правительства заявил на пресс-конференции после правительственного заседания, посвященного обсуждению данного вопроса. Он заверил, что будет действовать с ЕС единым фронтом.

"Если ЕС предложит эмбарго, мы будем рады его уважать. Мы хотим более эффективного инструмента для достижения мира. И поэтому мы спрашиваем себя, что более важно – цена на газ или жилье", – сказал Драги.

Напомним, что ранее правительство Германии призвало ЕС обсудить введение эмбарго на поставки российского газа и нефти. Берлин после сообщений о зверствах россиян в Буче и других городах Украины выступил за необходимость усиления санкций против России.

Как сообщал OBOZREVATEL, США решили ввести санкции против дочерей президента РФ Владимира Путина, а также заместителя главы Совета безопасности Дмитрия Медведева и премьера Михаила Мишустина.