В правительстве Германии призвали ЕС обсудить эмбарго на российский газ

В правительстве Германии призвали ЕС обсудить введение эмбарго на поставки российского газа. Там подчеркнули: после сообщений о зверствах РФ в Буче санкции против нее необходимо усилить.

С таким призывом выступила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт, сообщает Tagesschau. При этом она подчеркнула: ЕС должен ужесточить санкции максимально быстро.

"Нужна большая реакция, в том числе санкции. И как можно скорее обсудить это на уровне Евросоюза. Исхожу из того, что [к санкциям] относятся и энергопоставки, в том числе запрет на поставки газа", – отметила она.

О том, что Евросоюз должен усилить санкции против РФ и, в частности, ввести эмбарго на ее энергоносители, заявил и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что усиленный пакет мер должен включать:

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отключение от SWIFT новых российских банков;

введение эмбарго на российскую нефть, газ и уголь;

закрытие портов ЕС для российских судов и товаров.

"Пятый пакет санкций каков он сейчас – это недостаточный ответ на преступления России. Я знаю, что сейчас есть в пакете. Если мы увидим, что его приняли в этом виде, то будем вынуждены публично дать объективную, беспристрастную оценку неадекватности ответа ЕС на ситуацию", – подчеркнул министр.

В то же время, президент Европейского Совета Шарль Мишель уже анонсировал новые санкции против России. "ЕС помогает Украине и неправительственным организациям собрать необходимые доказательства для преследования в международных судах. Дальнейшие санкции и поддержка ЕС уже на подходе", – сказал он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что Соединенное Королевство усиливает санкционное давление на Россию и увеличивает снабжение Украины оружием. Так политик отреагировал на зверства в населенных пунктах под Киевом.

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