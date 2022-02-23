Прекратит ли Россия транзит газа в ЕС через Украину: "Нафтогаз" дал ответ

В госкомпании "Нафтогаз" ожидают, что транзит российского газа в Европу не прекратится, если не будет полномасштабной войны с Россией и активных боевых действий по территории всей страны, заявил глава правления Юрий Витренко. Он добавил, что у Украины есть возможности импортировать газ из Евросоюза в необходимых для потребителей объемах.

"Мы понимаем, что РФ и так впритык подошла к тем минимальным объемам, которые они обязаны поставлять на европейский рынок. Иначе они не будут исполнять обязательства по долгосрочным контрактам, а будут вынуждены платить большие, многомиллиардные штрафы и окончательно терять репутацию поставщика", – рассказал Витренко в ходе брифинга, который транслировался на YouTube-канале Naftogaz Ukraine.

Также глава правления "Нафтогаза" прокомментировал остановку процесса сертификации "Северного потока-2". Он назвал это "позитивным развитием событий".

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"Подчеркиваем, что это очень позитивное развитие события для Украины и для безопасности регионов Европы и всего мира, но это один из шагов в правильном направлении. То есть должны быть еще соответствующие решения регулятора, которые и скажут о том, что "Северный поток-2" не отвечает требованиям", – сказал Витренко.

"Северный поток-2" заморозили

Сертификацию скандального газопровода остановили, заявил во вторник, 22 февраля, канцлер Германии Олаф Шольц. Это произошло на фоне того, что глава РФ Владимир Путин признал "независимость" террористических организаций "Л/ДНР". Он также подписал соответствующие указы, которыми разрешил введение ВС РФ на территорию Донбасса.

Процесс сертификации был остановлен после заявления Шольца. Это подтвердили в Минэкономики ФРГ, сообщает Der Spiegel. Процесс сертификации газопровода прекращен "до дальнейшего уведомления". То есть пока бессрочно.

Как писал ранее OBOZREVATEL, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что газопровод "Северный поток-2" было бы "разумнее не строить" вовсе. Власти допускают полную остановку проекта, а депутаты бундестага, ранее поддержавшие введение "трубы", уже не верят, что проект коммерческий.